Лето классное, безопасное!

Специалисты Сочинского филиала компании "Кубаньэнерго" ("Россети") провели серию уроков электробезопасности на детских площадках и в летних лагерях приморского города. Особенно интересной оказалась встреча с ребятишками улицы Донской возле Дома культуры "Юбилейный". Энергетики напомнили, что ни в коем случае нельзя играть возле электролиний и трансформаторных пунктов, объяснили, что надо делать, если обнаружен оборванный провод - это распространенная причина несчастных случаев. Все желающие смогли примерить средства защиты энергетиков - каски, диэлектрические боты, резиновые перчатки. Большое впечатление произвел на детей "Гоша" – специальный манекен-тренажер для отработки приемов доврачебной помощи человеку, пострадавшему от электрической травмы.

– Воспитывать культуру безопасного обращения с электричеством необходимо с самого раннего возраста. Особое внимание профилактике несчастных случаев мы уделяем во время летних каникул, когда дети много времени проводят на улице. – рассказал директор Сочинского филиала компании "Кубаньэнерго" Эдгар Армаганян.

С начала 2018 года уроки электробезопасности посетило около 2,5 тысяч юных сочинцев.

Ирина СИЗОВА