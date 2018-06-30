Актив ОНФ проверил состояние автобусных остановок на пути к Чёрному морю

Региональная рабочая группа ОНФ «Социальная справедливость» организовала мониторинг состояния остановок рейсовых автобусов на пути к курортам Краснодарского края. Выявленные нарушения будут направлены главам муниципальных образований и в Роспотребнадзор.

Согласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» определены требования к оборудованию и оснащению общественного транспорта и остановок общественного транспорта. Мониторинг проводился на основе данных правил с выделением 9 основных пунктов: наличие площадки для высадки пассажиров, тактильной плитки, заездного кармана, автопавильона, скамьи, расписания, освещения, площадки для разворота и удобств для водителей и пассажиров – туалета и мусорной урны.

В ходе мониторинга были проверены муниципальные образования, которые являются конечными или стыковочными зонами для туристов, направляющихся к морскому побережью Кубани на автобусах. Активом было проинспектировано 7 населенных пунктов региона: г. Краснодар, п. Северский, г. Горячий Ключ, п. Джубга, г. Крымск, г. Геленджик и г. Ейск и 12 остановок в них – на автовокзалах и возле аэропортов.

Площадка для высадки пассажиров зафиксирована на всех остановках, наличие тактильной плитки - на 5 остановках из 12 (нет в Анапе, Краснодаре, Горячем Ключе, Джубге, Ейске ст. Северской, Крымске); заездные карманы есть во всех МО, также на всех автовокзалах имеются павильоны; скамьи, урны, освещение в сторону моря, однако почти в каждом случае присутствуют замечания по внешнему виду. В целом, средняя оценка остановок возле авто и жд вокзалов по направлению к курортам Черноморского побережья составила 4,5 балла. А вот уникальная ситуация сложилась в поселке Джубга – одном из самых популярных курортных поселков черноморского побережья. В Джубге два года назад построили новую автостанцию, которая отвечает всем Правилам перевозок пассажиров, однако водители автобусов и их собственники ее игнорируют.

«Очень часто можно увидеть, как автобус с пассажирами останавливается прямо на обочине перед автостанцией. Как поясняют сами водители и сотрудники станции, не все владельцы автобусов заключили договор со станцией, не сойдясь в цене. Тем самым, подвергая риску пассажиров высаживая их на проезжей части», - сообщил активист ОНФ из города Сочи Руслан Трибуков.

Жители и гости курортов Краснодарского края могут поделиться своими впечатлениями от дороги к черноморскому побережью, сообщить обо всех проблемах, с которыми сталкиваются на пути к морю и тем самым, не только принять участие в мониторинге, но и содействовать улучшению ситуации.

«Краснодарский край - курортный регион и наша задача - создать для отдыхающих максимально комфортные условия. Проведенный мониторинг направлен на выявление и устранение проблем туристов на пути к побережью. В целом, организация остановочных пунктов оценена общественниками на четыре балла по пятибальной шкале, но также выявлены проблемы, требующие немедленного устранения, например, отсутствие тактильной плитки на остановках, мелкие недочеты практически в половине проверенных населённых пунктов; обнаружен серьезный конфликт собственников автостанции в Джубге с транспортными компаниями, что создаёт угрозу безопасности пассажиров при их высадке. Все выявленные нарушения будут систематизированы и направлены главам муниципальных образований и в Роспотребнадзор для оперативного устранения недочетов», - резюмировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.