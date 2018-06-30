Тема лекции: работа с «Личным кабинетом»

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошли занятия для работников аппарата. Отдел документационного обеспечения обеспечил организацию лекций на актуальные темы.

Основной темой семинара, который провела один из наиболее заслуженных и уважаемых работников Управления – начальник отдела документационного обеспечения Е.А. Самылина – стала работа с личным кабинетом в автоматизированной информационной системе ФССП России.

В ходе занятия были подробно рассмотрены вопросы работы с входящими документами, настройками личного кабинета, работы с исполнительными документами, создания поручений для отправки в структурные подразделения внутренних организационно-распорядительных документов.

Грамотное ведение делопроизводства является неотъемлемой функцией любой государственной структуры. Умение вести учет и формировать документы помогает работникам правильно систематизировать и организовывать свою работу.

Часовое занятие вызвало серьезный интерес коллектива Управления.

В соответствии с планом служебной подготовки на 2018 год, утверждённым руководителем Управления, занятия проводятся ежемесячно на протяжении всего года и охватывают самые разные направления работников Службы судебных приставов.