Новый транспортный коридор свяжет центр Краснодара с окраиной

Строительство новой магистрали протяженностью 27 километров «потянет» на 8,1 миллиардов рублей.

Строительство дороги от улицы Володарского к Тихорецкой и далее к М4 «Дон» обсудили во время рабочего совещания, которое прошло в администрации региона.

Новый коридор позволит оптимизировать работу транспортной инфраструктуры восточной части города.

Ориентировочная стоимость всего проекта — 8,1 млрд рублей, строительство и проектирование займет около 6 лет. Реализацию концепции предусматривается осуществить на семи участках, три из которых — местного значения, а четыре — регионального, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Схемы размещения транспортного коридора направлены в краевой и городской департаменты по архитектуре и градостроительству. После корректировки схемы территориального планирования и государственной программы можно будет приступить к проектным работам.

Власти края намерены к 20 августа выйти на проведение конкурсных процедур.