Розыск увенчался успехом

Неделю пришлось потратить судебному приставу Туапсинского районного отдела на то, чтобы установить место нахождения имущества должника по кредиту – автомобиль. Попытка скрыть «железного коня» не увенчалась успехом.

В рамках исполнительного производства о взыскании крупной задолженности по кредиту приставы выяснили, что у неплательщика есть имущество, на которое можно обратить взыскание – авто «Тойота Королла». Однако местный житель, задолжавший банку немалую сумму, не желал расставаться со средством комфортного передвижения и попытался скрыть его.

Несколько дней судебный пристав отслеживал передвижения неплательщика и, в конце концов, искомое автотранспортное средство было обнаружено по месту его работы. Представитель закона немедленно составил акт ареста «Тойоты» и изъял автомобиль. Средства от его реализации будут использованы для погашения задолженности и накопившихся процентов за пользование чужими денежными средствами.