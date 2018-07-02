Рейд в Прикубанском округе

Судебные приставы ОСП по Прикубанскому округу г. Краснодара организовали и провели рейд, направленный на исполнение требований документов различной направленности.

В рамках данного мероприятия представитель закона проконтролировал исполнение решения суда по демонтажу второго этажа здания в переулке Молодежный краевого центра. Выяснилось, что владелица незаконных квадратных метров добровольно выполнила требования исполнительного документа и самостоятельно производит демонтаж.

В следующем адресе – на ул. Героя Аверкиева – судебный пристав наложил арест на оборудование и аппаратуру фотостудии. Данные исполнительные действия проведены в рамках исполнения решения суда, рассматривающего дело о разделе имущества.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю информирует жителей краевого центра о том, что рейдовые мероприятия проводятся судебными приставами на регулярной основе во всех четырех внутригородских округах г. Краснодара.