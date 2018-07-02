Синоптики рассказали по погоде на ближайшие дни

На Кубани в понедельник, 2 июля, местами ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах — ливни с градом. Ветер западного и северо-западного направлений, порывы могут достичь 17 м/с. Температура воздуха ночью 18−23°С, местами по юго-восточным предгорьям 15−20°С, днем 29−34°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

На Черноморском побережье региона 2 июля дожди ожидаются во второй половине дня. Температура воздуха ночью 18−23°С, днем 25−30°С, по югу воздух прогреется до 33 °C.

В Краснодаре начало рабочей недели обещает быть солнечным. Вплоть до четверга отметки термометров днем будут показывать 32 °C. Ближе к выходным в краевой столице возможна пасмурная погода.