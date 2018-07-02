В Краснодаре обсудили строительство нового онкоцентра

Специалисты смогут быстрее ставить диагнозы: чем раньше медикам удается выявить злокачественное образование, тем больше шансов на выздоровление пациента. Большое внимание уделят также профилактике и реабилитации после успешной терапии. Предложение о строительстве центра должно войти в краевую программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Окончательный вариант примут уже этой осенью.

«Моя личная позиция, что Краснодарский край с учетом научного и кадрового потенциала, который есть в нашем крае, должен стать опорным для юга России», — считает депутат Государственной Думы РФ от Краснодарского края Наталья Костенко.