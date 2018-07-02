〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Нефть Brent резко подешевела до $78,15

Понедельник, 02 июля 2018 09:58
Оцените материал
(0 голосов)

Участники рынка обеспокоены заявлениями президента США Дональда Трампа и реакцией на них Ирана. Котировка сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени снизилась на $1,08 (1,36%) — до $78,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии августовская Brent, торги которой завершились в пятницу, поднялась на $1,59 (2%), до $79,44 за баррель, а сентябрьский контракт прибавил $1,62 (2,1%) и достиг $79,23 за баррель.

Также Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что мировыми ценами на нефть манипулирует ОПЕК.

Прочитано 22 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодаре открыли кольцо на Красных Партизан и Тургенева Чтобы ДТП не пытались «замять» »
Наверх