Нефть Brent резко подешевела до $78,15

Участники рынка обеспокоены заявлениями президента США Дональда Трампа и реакцией на них Ирана. Котировка сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени снизилась на $1,08 (1,36%) — до $78,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии августовская Brent, торги которой завершились в пятницу, поднялась на $1,59 (2%), до $79,44 за баррель, а сентябрьский контракт прибавил $1,62 (2,1%) и достиг $79,23 за баррель.

Также Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что мировыми ценами на нефть манипулирует ОПЕК.