С момента страшной трагедии в Туапсе прошло четыре дня. Убитый горем вдовец, известный КВНщик Егор Кирильчик, сейчас хочет лишь одного, чтобы виновника смертельной аварии наказали по всей строгости закона.

Чтобы ДТП не пытались «замять», молодой человек записал видеобращение, в котором просит откликнуться свидетелей страшной аварии, которая унесла жизнь его супруги.

— Если вы были свидетелем ДТП и того, что происходило после него, или же вы видели виновника происшествия Сергея Лебедева утром 25 июня до 10:00 или в ночь на 25 июня обязательно расскажите об этом, — говорит Егор Кирильчик в видеоролике.

Кроме того, молодой человек просит откликнуться людей, у которых есть записи с телефонов или автомобильных видеорегистраторов. Анонимность гарантируется.

Информацию он просит сообщать своему адвокату по номеру 8−989−75−31−490.

Напомним, днем 25 июня в районе Судоремонтного завода на улице Фрунзе Mitsubishi Outlander на скорости сбил женщину, которая переходила дорогу вместе с мужем и ребенком. Как позже выяснится, это была семья КВНщика Егора Кирильчика, жертвой ДТП стала его 26-летняя супруга Мария Кирильчик.

В то утро пара шла на пляж купаться. Дорога к морю шла через проезжую часть. На пешеходном переходе Егор взял дочь на руки и пошел вперед супруга шла сзади с пустой коляской. Все машины остановились, чтобы пропустить людей. Только не черный тонированный джип, который выскочил из-за угла…

— Черный джип выскочил из переулка, скорость была довольно высокой, и наехал на девушку. Водитель даже не попытался затормозить, — рассказал один из очевидцев трагедии. Mitsubishi Outlander был с госномером М787ЕХ123.

Марию иномарка буквально «впечатала» в дерево. Девушка скончалась до приезда медиков.

После оформления ДТП водителя Mitsubishi Outlander отпустили домой. Егор Кирильчик уверяет, что виновником является известный в Туапсе бизнесмен, владелец рекламного агентства Сергей Лебедев.

— От него был легкий запах перегара, — рассказал свидетель происшествия.

Однако правоохранители сообщают об обратном.

— По заключению медосвидетельствования водитель в момент аварии был трезв, — сообщили в пресс-службе краевого УМВД. — Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Сейчас в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику ДТП грозит до пяти лет тюрьмы.

Жители Туапсе говорят, что мужчину часто называют «оруженосец» — у него связи есть во всех структурах: и в ГИБДД, и в местной больнице. Потому многие, кто знает Сергея Лебедева, считают, что наказания он избежит.