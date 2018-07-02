На Кубани работают 30 фермерских двориков‍

Еще один «фермерский дворик» открылся в Геленджике.

Благодаря этим торговым объектам аграрии могут бесплатно продавать свою продукцию, а покупатели смогут ее приобретать по доступным ценам. Новый объект торговли открылся в микрорайоне Северном. Он будет работать каждый день с 08:00. Приобрести продукцию можно до семи вечера.

На следующей неделе «фермерский дворик» появится и в Голубой Бухте, сообщили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края.

Теперь в настоящее время в Краснодарском крае работают 30 «двориков», включающих около 250 торговых мест. Они уже организованы в 13 муниципалитетах. Больше всего таких двориков в Армавире – 9, в Новороссийске – 5, в краевой столице – 4. По словам властей, двориков будет еще больше.