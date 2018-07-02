Евгений Филиппов вручил дипломы выпускникам КубГМУ

1 июля в Краснодаре в Кубанском государственном медицинском университете прошел выпускной. В этом году число тех, кто ежедневно и неустанно борется за нашу жизнь возросло. Более ста специалистов закончили ВУЗ с отличием.

Поздравил будущих медиков и министр здравоохранения Краснодарского края Еагений Филиппов, а также главврач НИИ-ККБ№ 1 им. проф. С.В.Очаповского», академик РАН Владимир Порханов.

Ректор медуниверситета Сергей Алексеенко совместно с гостями вручил выпускникам дипломы и почетные значки «Выпускник КубГМУ». Министр в своем поздравлении отметил, что КубГМУ - взращивает и выпускает достойных специалистов.

- Призываю вас усердно работать и делать добро, чтобы вся Кубань гордилась ими, - обратился Евгений Филиппов к выпускникам.