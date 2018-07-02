В Google Maps Крымский мост подписали на украинском языке‍

Картографический сервис поисковика Google подписал Крымский мост на иностранном языке. Но не на английском и не весь. Частично мост подписали на украинском, а ближе к Таманскому полуострову ‐ на русском. Об этом сообщили пользователи в Twitter.

Специалисты Google Maps нашли решение спорного для украинской стороны вопроса о принадлежности моста, и назвали его со стороны Украины на украинском языке, а ближе к России — на русском. При попытке построить маршрут от Тамани до Керчи Google Maps предлагает воспользоваться переправой на пароме.