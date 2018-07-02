В Google Maps Крымский мост подписали на украинском языке‍

Картографический сервис поисковика Google подписал Крымский мост на иностранном языке. Но не на английском и не весь. Частично мост подписали на украинском, а ближе к Таманскому полуострову ‐ на русском. Об этом сообщили пользователи в Twitter.
Специалисты Google Maps нашли решение спорного для украинской стороны вопроса о принадлежности моста, и назвали его со стороны Украины на украинском языке, а ближе к России — на русском. При попытке построить маршрут от Тамани до Керчи Google Maps предлагает воспользоваться переправой на пароме.
В Google Maps Крымский мост подписали на украинском языкеПонедельник, 02 июля 2018 10:08
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Картографический сервис поисковика Google подписал Крымский мост на иностранном языке. Но не на английском и не весь. Частично мост подписали на украинском, а ближе к Таманскому полуострову ‐ на русском. Об этом сообщили пользователи в Twitter.
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