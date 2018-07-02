Темрюкский районный суд прекратил уголовное дело в отношении капитана судна «Герои Арсенала»

Собранные следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для принятия решения по уголовному делу в отношении Игоря Глазко - капитана судна «Герои Арсенала», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Следствием и судом установлено, что 19 апреля 2017 года капитан теплохода «Герои Арсенала» в нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, не предусмотрел возможность затопления судна и гибели членов экипажа при нахождении судна в Керченском проливе Черного моря в шторм, когда высота волны превысила допустимую норму. Глазко не вывел судно из штормовых условий в место укрытия, в результате чего теплоход «Герои Арсенала» потерпел крушение и затонул. В результате чего он и трое членов экипажа погибли, 8 человек пропали без вести.

В связи со смертью подсудимого Темрюкский районный суд Краснодарского края вынес постановление о прекращении уголовного дела.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан