Вениамин Кондратьев: «Необходимо думать на перспективу»

Свыше 30 млн рублей выделено на строительство нового корпуса детского сада в Кавказском районе. Об этом стало известно в ходе личного приема граждан, который по поручению президента РФ провел глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

О необходимости строительства социального объекта заявила жительница Кавказского района Регина Мишина. По ее словам, в станице Дмитриевской, где проживает порядка 3,5 тысячи человек, нужен еще один детский сад. Существующий рассчитан на 45 мест и с нагрузкой уже не справляется.

Как доложил глава района Виталий Очкаласов, решением проблемы может стать открытие нового корпуса детского сада на шестьдесят мест. Для реализации проекта из краевого и муниципального бюджетов поступило 31,4 млн рублей. Завершить работы планируется до конца текущего года.

Строительство корпуса закроет потребность в дошкольных учреждениях станицы на ближайшее время. Однако, по мнению Вениамина Кондратьева, уже сегодня необходимо рассмотреть возможность увеличения мест в детском саду.

— В целом проблема с нехваткой мест в детсадах региона ликвидирована, но отдельные вопросы остаются. Необходимо думать на перспективу. Поддержку из краевого бюджета я вам гарантирую. Если будут детские сады, школы, поликлиники на селе, то молодежь не будет уезжать,— подчеркнул губернатор.

Тему развития сельских территорий затронула Галина Комзюк из Кабардинки. Она попросила Вениамина Кондратьева оказать содействие в проведении работ по ремонту Дома культуры, который посещает более четырехсот детей.

Как пояснил глава Геленджика Виктор Хрестин, в 2017 году в ДК был отремонтирован зрительный зал, установлено новое световое и звуковое оборудование. Из краевого и местного бюджетов на это выделено свыше 8,5 млн рублей.

— Клуб очень любят местные жители. Открыто более десяти кружков для детей. В прошлом году мы помогли с ремонтом зрительного зала. В этом — отремонтируем фойе, обустроим территорию вокруг ДК,— отметил мэр города.

На эти цели предполагается направить еще порядка четырех млн рублей. Всего на укрепление материальной базы и техническое оснащение 63 муниципальных учреждений культуры в самых отдаленных районах в текущем году выделено 329 млн рублей.

— Дома культуры, особенно сельские, являются основным местом досуга для местных жителей. И сегодня мы делаем всё, чтобы их сохранить, сделать максимально комфортными, уютными для всех поколений,— сказал Вениамин Кондратьев.

Кроме того, Галина Комзюк обратила внимание на давнюю проблему села Кабардинка, связанную с доступом к морю возле санатория «Ласточка».

Сейчас, чтобы попасть на пляж, приходится идти несколько кварталов вокруг санатория. Местные жители около пятнадцати лет просят сделать сквозной проход к морю. Губернатор поручил муниципалитету ускорить работу в этом направлении.

— Почему почти пятнадцать лет вопрос не решался? Готовьте смету, чтобы построить дорогу: она нужна людям. Жителям и гостям Кабардинки должно быть комфортно идти к морю — других приоритетов быть не может,— акцентировал глава региона.