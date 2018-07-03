Поддержали четыре инициативы

Заседание Совета законодателей Краснодарского края под председательством спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко состоялось в пятницу. В нем приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы от Краснодарского края, ЗСК, представители законодательных органов муниципальных образований Кубани.

В ходе мероприятия, а это уже второе заседание Совета в этом созыве, парламентарии обсудили четыре законодательные инициативы.

Первым был рассмотрен вопрос о поправках в закон о госзакупках. Подробно о каждой из трех поправок рассказал председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко. Чтобы понять, насколько необходимы эти изменения, была проведена аналитическая работа во всех районах края совместно с профильными ведомствами. Предлагаемые изменения (а поправки в федеральный закон будут рассматриваться депутатами Госдумы в октябре) направлены на увеличение эффективности закупок, оптимизацию процедуры. Речь шла и о таком важном критерии закупок, как качество приобретаемых продуктов питания для детских образовательных учреждений, больниц, здравниц, других социальных объектов. Его можно достичь, если будет разрабатываться специальное техническое задание, в котором будут оговариваться качественные характеристики закупаемой продукции. Особая роль должна отводиться и лабораториям, которые должны ее сертифицировать.

Следующим парламентарии обсудили вопрос о необходимости изменений в федеральный закон, регулирующий производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По нему выступил заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов.

В настоящее время получить лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу винодельческой продукции (в том числе так называемого гаражного вина) можно только в Москве. Трудности в ее получении останавливают многих желающих заниматься виноделием. Чтобы поддержать этот бизнес на Кубани, депутаты одобрили предложение о передаче полномочий по выдаче лицензий на производство, хранение, поставку и розничную продажу винодельческой продукции на региональный уровень.

— Мы второй раз за полугодие говорим об этой проблеме. И мы будем поднимать этот вопрос, пока не продвинем свою продукцию на территории России и за ее пределами. Пока не создадим достойные условия для жизни и работы производителей,— прокомментировал инициативу спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Также на Совете была одобрена инициатива по ограничению розничной продажи алкогольной продукции в многоэтажных домах в ночное время.

Суть законодательной инициативы, целью которой является повышение эффективности землепользования, озвучил заместитель председателя ЗСК Сергей Усенко. Речь идет об участках сельскохозяйственного назначения. Решение об изменении вида использования для таких земель и имеющихся на них капитальных строений должно приниматься в соответствии с федеральными законами. Но они до сих пор не разработаны. Депутаты внесли инициативу о разрешении субъектам РФ заниматься правовым регулированием в данной сфере до принятия соответствующего федерального закона. По идее необходимо провести ревизию непригодных для земледелия земель и предусмотреть возможность изменения на региональном уровне вида их использования, например как пастбищ.

Члены Совета поддержали решение депутатов ЗСК обратиться к министру здравоохранения России В. И. Скворцовой по вопросу повышения качества и доступности медицинской помощи отдыхающим и транзитным пассажирам в Краснодарском крае. Председатель комитета ЗСК по здравоохранению Николай Петропавловский подчеркнул, что такая необходимость назрела с открытием Крымского моста. С этого момента намного увеличился пассажиропоток по территории края и нагрузка на медицинские учреждения. Поэтому к главе Минздрава парламентарии обратились с просьбой помочь краю в приобретении дополнительных машин «скорой помощи» за счет федеральных средств и укреплении материально-технической базы медицинских организаций 14 районов, по дорогам которых движется транспорт в сторону Крыма и обратно.

Также на заседании депутаты обсудили предполагаемые в скорейшем времени изменения в налогообложении.

Марина ВЛАДИМИРОВА