Ситуация под контролем

Андрей Алексеенко совершил облет пострадавших от града и шквалистого ветра территорий. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева его первый заместитель совместно с руководителем ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Александром Тарарыкиным осмотрели четыре района с воздуха.

Тридцатого июня из-за дождя, града и шквалистого ветра произошло аварийное отключение электроэнергии, газоснабжения, а также повреждение сельхозугодий и кровель домов на территории Тимашевского, Брюховецкого, Кореновского и Павловского районов. По состоянию на семь часов первого июля без электроснабжения оставались 16,6 тысячи человек, две тысячи домов, девять социально значимых объектов. Отключено газоснабжение в станице Батуринской Брюховецкого района. В Тимашевском районе повреждена кровля 1,4 тысячи домов, пяти социально значимых объектов.

На территории Павловского и Тимашевского районов, а также Батуринского сельского поселения введен режим чрезвычайной ситуации. В муниципалитетах проведены заседания КЧС, осуществляются подворовые обходы для оценки ущерба. В Тимашевском районе, где пострадало больше всего домовладений, работает 58 групп по оценке ущерба. Развернут пункт временного размещения, который принял одиннадцать человек, включая двух детей. В региональном управлении МЧС введен режим повышенной готовности, организована работа межведомственного оперативного штаба. Всего задействовано 130 человек и 35 единиц техники.

По сообщению ПАО «Кубаньэнерго», энергетики приступили к восстановительным работам сразу же после поступления первых заявок от жителей. Работы на пострадавших объектах распределительной сети проводились всю ночь, и в настоящее время работы продолжаются. Обрабатываются отдельные заявки потребителей. Основная — высоковольтная сеть не пострадала. Для оперативного подключения потребителей использовано 27 резервных источников энергоснабжения. Организовано выдвижение в пострадавшие районы для ликвидации аварийных отключений дополнительного персонала и техники.

Обстановка находится на контроле, все проблемные вопросы решаются в рабочем порядке. Накануне по поручению губернатора был создан оперативный штаб под руководством Андрея Алексеенко, который приступил к восстановительным работам и оценке нанесенного непогодой ущерба. Главы районов оперативно докладывают обстановку и оказывают помощь всем пострадавшим.

Комплекс мероприятий по ликвидации последствий стихии и оказанию помощи населению обсудили в ходе заседания КЧС в Тимашевском районе. Совещание по поручению губернатора провел его первый заместитель Андрей Алексеенко.

В заседании приняли участие министр ГО и ЧС края Сергей Капустин, министр ТЭК и ЖКХ региона Александр Волошин, глава ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин, и. о. министра труда и социального развития края Сергей Белопольский.

— Определен порядок мероприятий по ликвидации последствий ЧС. Сегодня восстанавливали социально значимые объекты. Во всех населенных пунктах электроснабжение восстановлено полностью, приступаем к восстановлению жилых домов,— подчеркнул первый заместитель главы региона.

По его словам, проводятся подворовые обходы для оценки ущерба. После этого по распоряжению главы региона будет определен размер компенсаций.

— Основная часть работ ляжет на муниципалитеты, они готовят списки пострадавших. В ближайшее время будет определен размер и порядок выплат,— уточнил Андрей Алексеенко.

Развернуты пункты временного пребывания людей, на месте работают бригады медиков. В устранении последствий стихии в районах задействовано более трехсот человек, 71 единица техники.

Также в десяти муниципалитетах, по предварительным подсчетам, пострадало около 50 тысяч гектаров сельхозугодий, ведется оценка ущерба.

Местами в Краснодарском крае сохраняется вероятность сильных дождей, ливней в сочетании с грозой, градом, усилением ветра. На реках, малых реках бассейна реки Кубани юго-восточной территории Краснодарского края, черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидаются резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.