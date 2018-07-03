Новый транспортный проект

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко по поручению главы региона Вениамина Кондратьева провел рабочее совещание, посвященное развитию краевого центра.

В мероприятии также приняли участие заместители главы региона, руководители органов исполнительной власти Краснодарского края, мэр Краснодара Евгений Первышов, представители профильных министерств и ведомств.

Так, одним из ключевых вопросов стала разработка концепции транспортного коридора по улице Тихорецкой от улицы Володарского до федеральной автомобильной дороги М4 «Дон». Он позволит оптимизировать работу транспортной инфраструктуры восточной части города.

— Безусловно, развитие любой территории, возведение любых объектов начинается со строительства дороги. Сегодня наша задача — разработать поэтапные сроки реализации этого проекта и назначить ответственных лиц,— подчеркнул Андрей Алексеенко.

Общая протяженность транспортного коридора составит около 27 километров. Ориентировочная стоимость всего проекта — 8,1 млрд рублей, строительство и проектирование займет около шести лет. Реализацию концепции предусматривается осуществить на семи участках, три из которых — местного значения, а четыре — регионального.

Сегодня схемы размещения транспортного коридора направлены в краевой и городской департаменты по архитектуре и градостроительству. После корректировки схемы территориального планирования и государственной программы можно будет приступить к проектным работам по региональным объектам.

Как подчеркнул Андрей Алексеенко, уже к двадцатому августа необходимо выйти на проведение конкурсных процедур.

— Это, конечно, глобальная задача. Но, благодаря этому транспортному коридору, мы сможем обеспечить городу развитие. Сегодня Краснодару надо дать возможность дышать,— добавил первый вице-губернатор.

Также на совещании обсудили вопрос развития трамвайного транспорта Краснодара. Как сообщил глава города Евгений Первышов, из 268 единиц трамвайных вагонов 150 требуют капитального ремонта и больших вложений.

— Этот вопрос должен быть сдвинут с мертвой точки. Трамвай — визитная карточка города и одно из основных направлений транспортной инфраструктуры города. Обновление состава на современные и, конечно, кондиционированные вагоны сегодня необходимо,— сказал Андрей Алексеенко.

Как отметил в свою очередь вице-губернатор Игорь Галась, край готов выделить 3 млрд рублей на эти цели — по миллиарду на 2019, 2020 и 2021 годы. Однако для этого нужно подготовить ряд документов, в том числе технические задания для компаний-производителей.

Андрей Алексеенко поручил профильным министерствам подключиться к данному вопросу и проработать его в течение ближайшего времени.