Неформальная занятость — большая проблема

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анна Минькова провела заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Первым вопросом заседания стала легализация трудовых отношений. Именно их ненадлежащее оформление либо уклонение от оформления остаются наиболее частыми нарушениями трудового законодательства.

Заместитель главы Кубани напомнила о полной незащищенности нелегальных работников. Они лишены права на гарантии по оплате труда, на ежегодный оплачиваемый отпуск, пособия по временной нетрудоспособности в случае болезни и т. д. Кроме того, из-за недобросовестности работодателей государство недополучает средства в бюджет.

Как сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Краснодарском крае Александр Колосов, за пять месяцев текущего года в регионе было проведено 85 внеплановых проверок. По итогам выявлено 558 правонарушений в части оформления трудовых отношений. К административной ответственности в виде штрафа было привлечено 54 должностных лица, 47 юридических лиц и 164 индивидуальных предпринимателя на общую сумму 4,8 млн рублей. По требованию госинспекторов было заключено 615 трудовых договоров.

— При этом хотелось бы подчеркнуть, что неформальная занятость остается большой нерешенной проблемой,— сказал Александр Колосов.

По его словам, больше всего проверок и нарушений зафиксировано в Сочи, что связано в том числе с активной позицией должностных лиц.

В свою очередь и. о. министра труда и соцразвития края Сергей Белопольский проинформировал, что на сегодня выявлено более 23 тыс. работников, с которыми не заключены трудовые договоры или которые не оформлены как индивидуальные предприниматели. Среди районов, где проводится слабая работа по выявлению таких работников, Белореченский, Белоглинский и Мостовский.

Анна Минькова обратилась за разъяснениями к представителям этих муниципалитетов в режиме видеоконференцсвязи и потребовала усиления работы в этом направлении.

— У нас должна действовать понятная система привлечения к ответственности. Если ее не будет, мы одними уговорами и семинарами ситуацию не изменим. Нужно в первую очередь проводить разъяснительную работу не с работодателями, а с сотрудниками, чтобы они своевременно подавали заявления в трудинспекцию. Работодатели знают законы и идут на их нарушение осознанно,— подчеркнула Анна Минькова.

По словам Сергея Белопольского, Законодательное Собрание края на основании предложений регионального Минтруда подготовило проект федерального закона — в соответствии с документом органы исполнительной власти и местного самоуправления наделяются полномочиями по выявлению неформальной занятости. Проект закона планируется рассмотреть на очередной сессии ЗСК и внести на рассмотрение в Госдуму.

Председатель Кубанской АККОР Виктор Сергеев предложил выработать упрощенный механизм оформления сезонных работников. Анна Минькова поддержала идею, что нужно упростить задачу для фермеров и выйти с проработанной законодательной инициативой на федеральный уровень.

Отдельно на заседании говорили о ходе проведения специальной оценки условий труда. Она проводится в России с 2014 года и к 31 декабря 2018 года должна быть завершена на всех рабочих местах.

— Отмечу, что не все работодатели торопятся провести спецоценку. И причин здесь две: отсутствие средств на ее проведение или мнение работодателей, что эти работы необязательные,— сказал Сергей Белопольский.

Также на заседании обсуждали отношение работодателей к диспансеризации сотрудников. Заместитель министра здравоохранения Кубани Татьяна Солоненко привела статистику, говорящую об эффективности профосмотров в крае. По ее словам, ежегодно в регионе диспансеризацию проходит около 900 тысяч человек. Несмотря на то, что она предусмотрена законом, в прошлом году у каждого четвертого кубанца возникли затруднения с тем, чтобы получить разрешение работодателя на ее прохождение в рабочее время, каждый пятый прошел осмотр вне рабочего времени.

— Диспансеризация должна проводиться качественно, исключительно в стационарных учреждениях, работник на нее должен быть отпущен,— акцентировала Анна Минькова.