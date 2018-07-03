В пятерке лидеров

Кубань вошла в пятерку лидеров среди регионов страны по объему налоговых и неналоговых доходов в 2017 году. Речь об этом шла в ходе публичных слушаний по годовому отчету об исполнении краевого бюджета за предыдущий год, участие в которых принял заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Игорь Галась.

В мероприятии также приняли участие представители территориальных федеральных и краевых органов исполнительной власти, муниципальных образований, общественных организаций, вузов, члены общественного совета при Министерстве финансов региона — всего около двухсот человек.

Как пояснил Игорь Галась, главная цель публичных слушаний — реализация принципа прозрачности бюджета, максимально широкое информирование общественности о ходе бюджетного процесса и учет мнений населения.

— Краевой бюджет — сложный и объемный документ, но это не значит, что он недоступен пониманию обычного жителя Кубани, без специального образования. Министерством финансов выпускаются специальные брошюры, в которых в доступной форме и с инфографикой изложены основные параметры бюджета и его исполнения. Буклеты в свободном доступе размещены на сайте министерства. Новый — уже тоже в сети,— уточнил вице-губернатор.

Ключевую информацию, которую можно почерпнуть из буклета, в ходе публичных слушаний озвучил также министр финансов края Сергей Максименко. Он охарактеризовал особенности исполнения доходной части краевого бюджета минувшего года, исполнения майских указов президента РФ, обеспечения сбалансированности краевой казны, уделил отдельное внимание вопросам финансирования социальных расходов бюджета.

— Главный результат исполнения краевого бюджета прошлого года — это перевыполнение плана по мобилизации доходов — поступило 235,7 млрд рублей — и прирост расходов, который полностью удалось обеспечить собственными средствами без привлечения заимствований,— сообщил министр.

Он добавил также, что по объему налоговых и неналоговых доходов в 2017 году край вошел в пятерку лидеров среди регионов страны. Практически по всем доходным источникам относительно 2016 года достигнут рост. В структуре собственных доходов основной объем поступлений обеспечен налогом на доходы физлиц и прибыль организаций. Среди неналоговых доходов наиболее существенный вклад обеспечен арендной платой за землю. Она поступила в объеме почти 2,2 млрд рублей.

В свою очередь Игорь Галась, резюмируя отчет об исполнении краевого бюджета 2017 года, в целом отметил, что прошедший год в этом направлении работы можно считать успешным. Обеспечена сбалансированность бюджета, которой способствовали выявление и вовлечение резервов по доходам, продуманные мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов, снижение долговой нагрузки и объема госдолга Краснодарского края.