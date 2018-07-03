Конструктивный анализ

Руководитель Госветуправления Роман Кривонос принял участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики краевого ведомства во втором квартале 2018 года, которое состоялось в Краснодаре. В совещании также участвовали и. о. руководителя регионального управления Россельхознадзора Виктор Тимченко, представители федеральных и краевых органов исполнительной власти, Кубанского казачьего войска и предприятий оптовой торговли.

На мероприятии прозвучало, что за второй квартал Госветуправление края провело 24 плановые и 77 внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По итогам пятидесяти двух из них были выявлены нарушения ветеринарного законодательства, возбуждено 87 дел об административных правонарушениях, вынесено 72 постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму 1,1 млн рублей.

— Из оборота изъято 23,5 тонны подконтрольных товаров, в отношении которых владельцы не смогли подтвердить их безопасность, из них 0,3 тонны в дальнейшем было уничтожено,— сообщил начальник отдела госветконтроля и надзора Вадим Бобров.

В РФ складывается сложная эпизоотическая обстановка по таким заболеваниям, как АЧС, грипп птиц и бруцеллез. В связи с этим госветинспекция на постоянной основе проводит работу по выявлению и пресечению фактов несанкционированного перемещения и реализации животных, продукции и сырья.

Также на совещании говорили о переходе к электронной ветеринарной сертификации. С начала года было оформлено 12,3 млн ВСД в электронном виде. На сегодняшний день почти все специалисты госветслужбы, отвечающие за оформление документов, обучены работе в ГИС «Меркурий».

— Проведенный анализ свидетельствует о готовности службы к оформлению ВСД в электронном виде на товары, подлежащие сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, до 1 июля,— отметили в Госветуправлении.