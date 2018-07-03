Браво, брависсимо, молодые таланты!

Будущие Айвазовские и Ростроповичи, Барышниковы и Нетребко — как знать, как сложится судьба юных талантов, ставших недавно лауреатами премий администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных учреждений культуры и искусства! На минувшей неделе их чествовал в зеркальном зале Краснодарской филармонии имени Г. Пономаренко первый заместитель министра культуры региона Максим Усатюк.

Разрешите представить лауреатов

…Совсем скоро — в паузе между награждениями — юная воспитанница Детской школы искусств №4 города-курорта Анапы и заслуженного работника культуры Кубани Ирины Базель, солистка старшей группы ансамбля «Ясочка» Анастасия Брюханова исполнит «Страну певучую», написанную Ольгой Чирковой. Несмотря на юный возраст, Настя — весьма титулованная солистка: она дипломант зонального этапа краевого конкурса исполнительского мастерства солистов-вокалистов, вокальных ансамблей, хоровых коллективов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края и XXVII Краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» и др.

Кумир Эвелины Арутюновой — Элла Фицджеральд. Воспитанница краснодарской Детской школы искусств имени С. В. Рахманинова поет, сколько себя помнит, но именно ее педагог отделения эстрадного пения, заслуженный работник культуры Кубани Инна Артемова открыла двенадцатилетней Эвелине дорогу в профессиональное искусство. Краснодарская школьница — губернаторский стипендиат и обладательница муниципальной стипендии для одаренных детей, лауреат всероссийских и международных конкурсов, среди которых престижные «Сан-Ремо Юниор», «Римини Фест», «Хрустальное сердце мира» и «Поколение Next».

Никита Кожин (баян) — выпускник Детской школы искусств станицы Тбилисской, а ныне студент класса народных инструментов преподавателя Краснодарского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова Михаила Деткова. В родную «музыкалку» Никита уже не раз приезжал с традиционными ежегодными мастер-классами: баянист-музыкант оркестра народных инструментов колледжа имени Римского-Корсакова, участник Дней баяна и аккордеона на Кубани и других фестивалей. Никита Кожин мгновенно покоряет слушателя виртуозной техникой и высококлассной подготовкой: его баяну подвластны И. С. Бах и В. Семенов, Ф. Анжелис и В. Гридин.

Анастасия Брюхнова, Эвелина Арутюнова и Никита Кожин — только трое из тех пятидесяти кубанских мальчишек и девчонок, юношей и девушек, которые стали лауреатами губернаторской премии для юных талантов. Все они — победители, лауреаты и участники всевозможных конкурсов и фестивалей: воспитанники детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Апшеронского, Абинского, Брюховецкого, Кавказского, Красноармейского, Крыловского, Кущевского, Лабинского, Мостовского, Новопокровского, Приморско-Ахтарского, Северского, Темрюкского, Тихорецкого и Туапсинского районов, а также Анапы, Горячего Ключа, Новороссийска, Краснодара и Сочи.

Также в числе лауреатов учащиеся и студенты государственных образовательных организаций: Армавирской специальной музыкальной школы слепых и слабовидящих детей, Краснодарского краевого колледжа культуры, Новороссийского музыкального колледжа имени Д. Д. Шостаковича и Краснодарского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова. Каждый из стипендиатов не только победитель краевых, всероссийских и международных конкурсов исполнительского мастерства и других крупных культурно-образовательных проектов, но и обладатель выдающихся успехов в обучении, творчестве и исполнительском мастерстве.

«…И пусть наша культура будет процветать»

— Эта премия, которая существует при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, стала возможной благодаря тому, что в крае успешно реализуются государственные программы, в рамках которых проходят различные фестивали и конкурсы, и наши дети становятся их победителями и лауреатами престижных конкурсов и фестивалей. Вы — наше главное богатство: талантливые, умные, успешные, за вами будущее не только Кубани, но и всей России,— обратился к героям торжества от имени министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной ее первый заместитель, заслуженный работник культуры Кубани Максим Усатюк.

Заместитель регионального министра культуры также отметил:

— Я не устану об этом говорить, но все заслуги сегодняшних стипендиатов стали возможны благодаря их преподавателям, за что им низкий поклон. И, конечно, благодаря их родителям, которые вкладывали в своих детей всю душу, уделяя им чуть больше времени и оставляя меньше сил на самих себе — и результат закономерно превзошел все ожидания.

Максим Усатюк подчеркнул, обращаясь к стипендиатам, что все ребята поступят в высшие или средние учебные заведения, музыкальные училища, консерватории и вернутся работать на родную Кубань.

Также во время церемонии были вручены две премии поддержки талантливой молодежи, учрежденной Краснодарской краевой территориальной организацией профсоюза работников культуры. Их обладателями стали юные таланты, чьи родители являются членами регионального профсоюза работников культуры: воспитанник Детской школы искусств Белоглинского района Никита Кравцов и учащийся Краснодарского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова Михаил Павленко.

— Нашим профсоюзом учреждено три премии для одаренных детей — воспитанников образовательных учреждений культуры и искусства, родители которых являются членами нашего профсоюза. Две из них мы вручаем ребятам из края, одну — краснодарцу. Перед тем, как награды найдут героев, хочу поблагодарить всех собравшихся здесь сегодня педагогов, родителей и представителей краевого Министерства культуры за то, что общими усилиями мы готовим достойную смену работникам учреждений культуры и искусства. И я уверен, что в таких надежных руках наша культура всегда будет процветать,— подчеркнул председатель краевого профсоюза работников культуры Василий Семихатский.

Справка «Кубани сегодня»

Премия администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства учреждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2016 года №667 и является самой значимой наградой для молодых дарований Кубани. Ранее, начиная с 1995 года, молодые дарования Кубани удостаивались стипендии администрации Краснодарского края. Многие из стипендиатов прошлых лет стали профессиональными музыкантами, художниками, артистами и педагогами, связав свою судьбу с искусством.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото: пресс-служба Министерства культуры Краснодарского края