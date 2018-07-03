Судебные отправления под особым контролем Почты России

Почта России и Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, являющийся крупнейшим потребителем ее услуг, впервые заключили централизованный государственный контракт на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества.

Федеральные суды общей юрисдикции и федеральные арбитражные суды осуществляют пересылку более 70 миллионов заказных писем и бандеролей в год. Это примерно 15% всего объема внутренней заказной письменной корреспонденции, принимаемой Почтой России ежегодно (460 млн почтовых отправлений).

До заключения централизованного контракта оказание услуг Почты России для судов осуществлялось на основе 400 контрактов, заключенных судами и управлениями Судебного департамента с региональными филиалами Почты России. Перечень оказываемых услуг и порядок взаимодействия сторон определялся в каждом случае индивидуально. Заключение централизованного договора позволит внедрить и проконтролировать соблюдение единых стандартов качества приема, пересылки и доставки судебной корреспонденции на территории Российской Федерации.

«Положениями централизованного государственного контракта предусмотрено, что сроки обработки судебной корреспонденции в отделении связи не должны превышать 24 часов с момента сдачи почтовых отправлений работниками судов. Это условие распространяется на все 2,5 тысячи отделений почтовой связи, которые являются точками сдачи корреспонденции судов, во всех населенных пунктах присутствия судов, - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов. – Для этой цели в отделениях почтовой связи в небольших районных центрах будут выделены зоны для обслуживания корпоративных клиентов, хотя раньше такой опыт распространялся только в городах с населением более 100 тысяч человек».

Почта России и суды будут вести постоянный мониторинг качества оказываемых услуг. Все выявленные случаи отклонения от стандартов качества будут оперативно рассматриваться представителями совместной рабочей группы Почты России и Судебного департамента, и по итогам рассмотрения будут приниматься необходимые меры.