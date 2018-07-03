«Краснодар Водоканал» ведет реконструкцию очистных сооружений

В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступил к реконструкции очистных сооружений канализации № 2 (ОСК-2) с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод. Мероприятия пройдут в несколько этапов и направлены на повышения надежности систем водоотведения, улучшение экологической обстановки в зоне влияния объекта и обеспечение перспектив развития коммунальной инфраструктуры.

В ходе первого этапа специалисты проведут реконструкцию главной канализационной станции № 2, предназначенной для подъема на ОСК-2 от главного канализационного коллектора стоков, поступающих туда из всех районов города. После чего будут выполнены реконструкция приемной камеры и строительство площадки складирования осадка, а также установка современного оборудования и новых насосных агрегатов.

На вторым этапе запланированы работы по реконструкции горизонтальных песколовок, первичных отстойников, здания дефосфотации и обработки песка. Затем специалисты приступят к реконструкции сооружений биологической очистки: секции аэрации и вторичных отстойников.

«Очистные сооружения канализации № 2 обеспечивают бесперебойный режим очистки сточных вод от всех основных загрязняющих веществ, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин. - Однако город растет, и нагрузка на объект с каждым годом увеличивается. Поэтому в целях повышения надежности эксплуатации очистных сооружений № 2 начаты мероприятия по их реконструкции. На сегодняшний день уже разработан котлован для строительства площадки складирования осадка, ведутся работы по монтажу железобетонной конструкции».

Справка: Очистные сооружения ОСК-2 предназначены для очистки, обеззараживания сточных вод, поступающих из жилых районов и промышленных предприятий Краснодара, обработки осадка.