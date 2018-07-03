Современный гаджет дороже долга

В Ленинградском районе судебные приставы-исполнители провели рейд по взысканиям задолженностей по уплате средств на содержание несовершеннолетних детей. В районном центре они посетили адреса жителей-должников. Большинству под роспись были вручены уведомления об административной ответственности в случае продолжения игнорирования родительских обязанностей. Один из должников смог подтвердить своевременную выплату алиментов. А вот еще один горе-папаша лишился современного смартфона.

Гражданин за несколько месяцев умудрился накопить задолженность на сумму свыше 50 тысяч рублей. При этом определенными средствами он располагал: даже общаясь с судебными приставами не расставался с современным смартфоном. Именно на это имущество должника представители закона и обратили взыскание – арестовали гаджет, изъяли его и передали на ответственное хранение взыскателю – бывшей супруге неплательщика.

Такой поворот не пришелся по душе должнику. В течение нескольких дней он изыскал средства и погасил задолженность перед собственным ребенком в полном объеме, после чего арестованный смартфон вернулся к прежнему владельцу.