Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в станице Выселки

В четверг, 5 июля 2018 года, с 12.00 до 14.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в станице Выселки по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Выселковскому району (ст. Выселки, ул. Лунева, 29А).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Выселковскому району по телефону 8(861-57)7-39-68.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю