ОНФ призвал усилить информационное сопровождение пенсионной реформы

В Общероссийском народном фронте состоялось обсуждение предложений Правительства по реформированию пенсионной системы. Депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко выступила с критикой информационного сопровождения пенсионной реформы.

По ее словам, изменения в пенсионное законодательство проходят в обстановке информационного дефицита на местах, на что обращают не только граждане, но и представители СМИ, из-за чего уровень недоверия к планируемым шагам Правительства растет с каждым днем.

«Люди не должны ощущать себя брошенными. Они должны иметь полное понимание своей пенсионной перспективы во временном и финансовом аспекте. Для этого плотный контакт населения должен быть в первую очередь выстроен по линии Пенсионного фонда в территориях. К сожалению, оптимизация отделений Фонда в регионах, которая проходила в последние годы, серьезно осложняет выстраивание эффективной информационной работы по разъяснению предлагаемых изменений», - считает Костенко.

По ее мнению, информационная работа должна вестись органами власти по трем направлениям.

Первое, собственно, разъяснение положений реформы. В частности нужно взять на контроль каждого гражданина, который должен был выйти на пенсию, но вследствие принятия проектируемых Правительством изменений не сможет этого сделать. Это необходимо для того чтобы не допустить необоснованных увольнений и иной дискриминации людей предпенсионного возраста.

Второе: о тех мерах, которые предпринимают органы власти по созданию рабочих мест, в том числе специализированных, выводу экономики из серого сектора, повышению зарплат и переобучению кадров предпенсионного возраста.

Третье: о способах защиты трудовых прав граждан. Сегодня граждане, чьи права нарушаются, боятся обращаться в правоохранительные органы, опасаясь увольнений. В этой ситуации активнее должны проявлять себя профсоюзы, трудинспекции, налоговые и правоохранительные органы.

Необходимо в целом взять на контроль исполнение текущих социальных обязательств государства перед нынешними пенсионерами и не допускать ухудшения их положения. Что, к сожалению, случается.

Костенко также предложила провести работу по выявлению всех сферы жизни, где дискриминируются права людей предпенсионного и пенсионного возраста. Например, сложилась негативная практика в сфере кредитования: если работающим клиентам банки предлагают финансовые продукты под 12%, то для пенсионеров ставка доходит до 30%. В трудовой сфере – это отказы работодателей в трудоустройстве, необоснованное заключение трудовых договоров только на год и другое.