Настоящее бродвейское шоу российского производства покажут в горах Сочи

Премьера уникальной постановки «Легенда Лайзо» состоялась в первые дни июля на курорте «Роза Хутор». В основу сценария легла древняя легенда Кавказских гор.

- Наша задача, как и города-курорта в целом, дарить людям позитивные эмоции. Сегодня есть большой интерес к путешествиям по уникальным местам России. Поэтому мы решили сделать не просто шоу, а своеобразный экскурс в историю нашего региона. Мы хотим, чтобы шоу соответствовало международному формату развлечений и этому прекрасному месту. «Легенда Лайзо» - уникальный продукт, созданный по лучшим бродвейским канонам, - пояснил директор многофункционального концертного комплекса «Роза Холл» Максим Волков.

Сюжет представления, построенный на историко-культурном наследии региона, погружает зрителей в сказочную атмосферу кавказских гор. Интерпретируется древняя легенда: однажды Время влюбилось в прекрасную девушку Лайзо, и, заплатив дорогую цену, спасло свою возлюбленную из рук холодной вечности. Учитывая древнейшую историю Кавказских гор, нет никаких оснований, не верить в эту сказку. Постановщиком шоу с эксклюзивным сценарием, сценографией, вокальными и цирковыми номерами, художественным оформлением, костюмами и эффектами, выступило Творческое объединение «РомановАрена».

- Главная особенность спектакля «Легенда Лайзо» в его мультижанровости, в нем сочетаются различные виды искусства – театр, цирк, живой вокал, современный балет. В шоу задействовано более 50 артистов. Все они имеют огромный опыт работы, многие – победители телевизионных проектов, участники проекта «Голос» и цирка Дю Солей. Например, в шоу выступают победители «Минуты славы» знаменитые сестры Истомины (эквилибр-каучук), жонглеры Тесленко, неоднократно выигрывавшие самые престижные цирковые конкурсы в Монте-Карло, Базеле и Висбадене, акробаты Тимура Очилова, способные выполнять тройные сальто на батуте! - пояснила постановщик «Легенда Лайзо» Екатерина Романова.

Работа над необычным шоу шла три месяца. Специально для него композитор Андрей Зубец написал музыку, были созданы уникальные стихи. Все вокальные номера в «Легенде Лайзо» исполняются вживую. Подчеркивают атмосферу не только современные мультимедийные эффекты, но и яркие костюмы, продуманные до деталей.

- Мы делаем основной акцент на театрализованности, когда создается особенная душевная атмосфера. Причем, не благодаря спецэффектам, а высококлассной работе актеров. Когда цирковой артист делает трюк – никаким техническим ухищрениям это не перекрыть, - отметила Екатерина Романова.

Именно поэтому шоу «Легенда Лайзо» на курорте «Роза Хутор» будет интересно зрителям всех возрастов. Дети, увидят в нем яркую сказку, веселые песни, трюки акробатов. При этом для них это совсем не утомительное зрелище, его продолжительность всего 50 минут. Взрослым понравится романтичная история о вечной любви, разгадают они и философский смысл древней легенды. Необычное шоу на курорте «Роза Хутор» будет идти на сцене концертного зала «Роза Холл» несколько раз в неделю, вплоть до окончания лета.

Ирина СИЗОВА