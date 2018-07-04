В июле вновь выросли тарифы ЖКХ. В среднем платить придется больше на 4% за все услуги.

Опубликованы новые тарифы на электроэнергию для жителей Кубани. С 1 июля действуют следующие цены на электроэнергию:

— для населения в городских домах с газовыми плитами — 4,61 руб. за кВт/ч.

— для населения в городских домах с электроплитами — 3,23 руб. за кВт/ч.

— для сельского населения — 3,23 руб. за кВт/ч.

Стоимость электроэнергии по двухзонным тарифам (день/ночь):

— дневная зона (7.00—23.00) — 5,15 руб. за 1 кВт/ч.

— ночная зона (23.00—7.00) — 2,77 руб. за 1 кВт/ч.

Стоимость электроэнергии по трехзонным тарифам (пик/полупик/ночь):

— пиковая зона (7.00—10.00, 17.00—21.00) — 5,16 руб. за 1 кВт/ч.

— полупиковая зона (10.00—17.00, 21.00—23.00) — 4,61 руб. за 1 кВт/ч.

— ночная зона (23.00—7.00) — 2,77 руб. за 1 кВт/ч.

С 1 июля вырастут цены на жилищные услуги. В среднем тариф повысится на 5%, то есть за квадратный метр платить придется на 50—60 копеек больше. Если этот платеж вырос летом, зимой он повторно повышаться не должен.

В платежке за ЖКХ есть графа «За содержание общего имущества». В общее имущество дома входят все помещения в многоэтажке, не являющиеся частями квартир. Это крыши, лестничные площадки, коридоры, чердаки, технические этажи, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации. То есть лампочка в подъезде, уборка на лестничной площадке — за все эти услуги нужно платить собственникам квартир.