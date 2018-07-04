На российских АЗС выявили массовый недолив‍

Порядка 76% заправок нечестны со своими клиентами.

«Федерация автовладельцев России разработала метод определения недолива топлива на АЗС в режиме „тайного покупателя“, который позволяет определить фактическое количество отпущенного топлива в бак автомобиля», — уточняется в материале.

Как недолив в ФАР рассматривали расхождение более процента, отмеченное между оплаченным и фактически полученным топливом. Выяснилось, что «жалеют» его на 76% АЗС.

В среднем заправки лишают своих клиентов порядка 5% уже оплаченного бензина. Максимальный недолив в ФАР зафиксировали на АЗС, принадлежащих федеральным и региональным сетям. Он составил 19%. Название заправок в Федерации приводить не стали.

Если учитывать объем так и не поступившего в бак бензина, то его реальная стоимость будет равняться не 44-45 рублям, а достигнет 55 рублей за литр, уверяют в ФАР.

Недолив топлива в ФАР назвали не только потребительским обманом. В Федерации отмечают, что это подобную практику можно назвать частью недобросовестной конкуренции. Недолив дает недобросовестным продавцам на рынке фактически реализовывать топливо по более высокой рыночной цене. Кроме того, оно не соответствует существующим требованиям технического регламента: исследование показало, что такая ситуация на большинстве заправок.