Два рейда в пользу Сбербанка

Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю проводят активную работу по взысканию кредитных задолженностей в пользу ПАО «Сбербанк России».

Так судебными приставами-исполнителями ОСП по Белоглинскому и Новопокровскому районам совместно с представителями банка-кредитора был проведен совместный рейд по местам жительства должников. В результате бытовая техника, являющаяся имуществом двух недобросовестных заемщиков, была подвергнута аресту. Сейчас техника оставлена на ответственное хранение должникам. Судебными приставами-исполнителями ведется работа по оценке и дальнейшей реализации арестованного имущества.

А в городе Лабинске также из-за долга перед «Сбербанком» мужчина может лишиться автомобиля ВАЗ-210740 2008 года выпуска. Арест на машину был наложен судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства о взыскании с лабинчанина задолженности на сумму порядка 49 тысяч рублей. Если в установленный законом срок долг не будет погашен, то автомобиль передадут на торги.