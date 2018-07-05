«Краснодар Водоканал» улучшает качество водоснабжения

В рамках выполнения производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») ведет реконструкцию водопроводных сетей протяженностью 150 метров диаметром 630 мм на территории водозабора «Елизаветинский». Замена трубопровода с увеличением диаметра позволит улучшить качество услуг и обеспечить подачу дополнительных объемов ресурса жителям Краснодара.

«В процессе реконструкции будет произведена замена трех затворов запорной арматуры, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Стальные трубы будут заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Завершить мероприятия по реконструкции водопровода планируется в середине июля».

В целях удобств абонентов работы проводятся без отключения жителей от услуг водоснабжения.