〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

«Краснодар Водоканал» улучшает качество водоснабжения

Четверг, 05 июля 2018 00:47
Оцените материал
(0 голосов)

В рамках выполнения производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») ведет реконструкцию водопроводных сетей протяженностью 150 метров диаметром 630 мм на территории водозабора «Елизаветинский». Замена трубопровода с увеличением диаметра позволит улучшить качество услуг и обеспечить подачу дополнительных объемов ресурса жителям Краснодара.

«В процессе реконструкции будет произведена замена трех затворов запорной арматуры, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Стальные трубы будут заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Завершить мероприятия по реконструкции водопровода планируется в середине июля».

В целях удобств абонентов работы проводятся без отключения жителей от услуг водоснабжения.

Прочитано 20 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Два рейда в пользу Сбербанка Новое производство старой закалки »
Наверх