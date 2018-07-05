Новое производство старой закалки

Десятого июля одному из лидеров строительной отрасли края — заводу «Будмар» исполняется пятьдесят лет. Свой полувековой юбилей предприятие встречает новыми производственными линиями и цехами.

За эти годы «Будмар» получал различные награды, одна из последних — в апреле нынешнего года — почетная грамота Ассоциации «Национальное объединение строителей» за значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации. Модернизация производства, внедрение новых технологий и освоение современной номенклатуры изделий — залог успеха ООО «ИСК «Будмар».

Свое начало «Будмар» ведет с 1968 года — тогда в станице Васюринской начал работу завод железобетонных изделий мощностью 10 тысяч кубометров, а уже в 1976 году здесь был введен в эксплуатацию комплекс крупнопанельного домостроения мощностью 100 тысяч квадратных метров в год. Это было время бурного жилищного строительства, и продукция завода была чрезвычайно востребована в городах и станицах Краснодарского края.

К сожалению, предприятию не удалось избежать непростого периода девяностых годов, который больно ударил по всему производству. Но уже в 2004 году с приходом нового инвестора началось его возрождение, и Васюринский завод ЖБИ был преобразован в ООО «Инвестиционно-строительная компания „Будмар”». Более того, «Будмар» обрел постоянных партнеров, работающих по принципу полного цикла. В производственную цепочку входят проектные институты, карьеры, строительные, инвестиционные, транспортные компании. Всё это помогло быстро восстановить утраченные позиции и динамично развиваться.

Практически сразу на предприятии началась планомерная реконструкция. Была проведена модернизация бетоносмесительного цеха, в результате чего технологией приготовления бетонных смесей стали управлять компьютеры. Значительно обновилась техника. На предприятии сформировалась современная производственная база и появилась современная строительно-монтажная техника, было создано строительно-монтажное управление, лаборатория по исследованию строительных материалов, проложены железнодорожные подъездные пути.

Сегодня «Будмар» развивает два основных направления: строительство домов различной этажности, в том числе и коттеджей, а также производство строительных материалов: железобетонных конструкций и сухих смесей.

Предприятие возводит дома серии 135с во многих городах и районах Краснодарского края и Республики Адыгея. Только за 2015—2017 годы на территории края смонтировало 175 тысяч квадратных метров жилья. Сроки строительства поистине рекордные: для того чтобы смонтировать пятиэтажный 60-квартирный дом, требуется всего около трех месяцев. А десять лет назад завод начал выпускать изделия крупнопанельного домостроения серии «135с-ВКБ», разработанной ОАО ПИ «Анапагражданпроект» в сейсмобезопасном исполнении. Они позволяют создать более удобные свободные планировки площадью одного помещения до 36,0 кв. м и высотой 2,7 м. Эта серия дает возможность изменить конфигурацию и высотность зданий вплоть до 16 этажей, обновляется архитектурный облик фасадов. Завод приступил к освоению новой серии «608-16» с вентилируемыми фасадами.

В 2012 году на предприятии начал работу цех по производству многопустотных изделий, выпускающий плиты перекрытия и стеновые панели на оборудовании и по технологии бельгийской компании ECHO Engineering. Такое современное производство позволяет по технологии непрерывного безопалубочного формования изготавливать плиты перекрытий европейского уровня качества. Они имеют высокую прочность и точность габаритных размеров, идеально ровную поверхность. И это неудивительно: весь процесс изготовления — от укладки арматуры и формования бетонной смеси до распиливания уже готового изделия, его маркировки и транспортировки полностью контролируется электроникой.

В цехе оборудовано пять 90-метровых производственных настилов шириной 1,2 м и 1,5 м, на которых можно изготовить плиты любых габаритов в указанных диапазонах. Плиты могут отличаться и по степени выдерживаемой нагрузки на квадратный метр, которая задается армированием бетона предварительно напряженными проволокой или канатами. Эти плиты применяются как в малоэтажном и коттеджном строительстве, так и в строительстве многоэтажных жилых домов, общественных и производственных зданий — детских садов, школ.

Сегодня школы с применением многопустотных плит перекрытия уже строят в Краснодаре — в микрорайонах Восточно-Кругликовском, Московском. Скоро приступят к строительству в микрорайонах Молодежном, Гидростроителей, а также в Анапе.

Сейчас на производственных настилах для изготовления пустотных плит освоено новое для завода производство — шпалерные столбики для интенсивных садов.

На «Будмаре» также освоено производство фундаментных блоков типа «лего», широко применяемых для строительства подпорных стен и временных складов. Преимущество этих блоков в том, что при их монтаже не требуется применение раствора и при необходимости можно легко изменить конфигурацию сооружения.

В октябре 2013 года на предприятии был введен в эксплуатацию цех по производству сухих строительных смесей. Продукция, выпускаемая под маркой «ВК»,— результат слияния возможностей современного высокотехнологичного производства, лучших ингредиентов, знаний и опыта мировых компаний. Цех оснащен современным европейским оборудованием фирмы «M-Tec» производственной мощностью 15 тонн сухих строительных смесей в час, или 60 тысяч тонн в год, с перспективой увеличения мощности в два раза. Производство полностью автоматизировано, что позволяет избегать влияния человеческого фактора на качество продукции.

— Залог успеха работы нашего завода — планомерная модернизация существовавшего производства, внедрение новых технологий и освоение современной номенклатуры изделий,— считает генеральный директор ООО «ИСК «Будмар» Наталья Алиферова. — Все эти новации требуют немалых вложений, и они себя оправдывают. Сегодня наш завод не просто стабильно работает, но и продолжает развиваться, наращивая объемы производства и осваивая новые виды продукции. Мы выпускаем конкурентоспособные и востребованные на рынке железобетонные изделия и конструкции, а также возводим из собственных материалов многоэтажные жилые дома.

Не забывают на «Будмаре» и о благополучии коллектива. Сейчас здесь трудится более семисот человек. На предприятии сделали капитальный ремонт бытового корпуса. Установили всю необходимую бытовую технику, оборудовали раздевалки, душевые и комнаты отдыха. Построена новая столовая на 180 посадочных мест, актовый зал, строится гостиница. Многое сделано и для создания более рациональных и безопасных условий труда.

Наталья ВАСИЛЬЕВА