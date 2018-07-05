Главное — быстро устранить последствия стихии

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев побывал в Тимашевском районе, где жители пострадавших домов станицы Новокорсунской обратились к нему за помощью в восстановительных работах.

Обращаясь к ним, глава региона сказал:

— Я хочу во всём разобраться. Отремонтировать все пострадавшие дома и дать возможность людям забыть про чрезвычайную ситуацию — наша стратегическая задача. Деньги выделены, начинайте работы. Главное — быстро устранить повреждения и вернуть людей к привычному укладу.

Напомним: в минувшие выходные несколько муниципалитетов пострадало от сильного урагана и града. В Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах повреждено порядка двух тысяч домов, более десяти социально значимых объектов. В настоящее время полностью восстановлено электро- и газоснабжение, от упавших деревьев расчищены дороги, на местах комиссии проводят оценку причиненного ущерба. По поручению губернатора из краевого бюджета выделено порядка 150 миллионов рублей на компенсации пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. В Тимашевском, Павловском и Брюховецком районах все системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме, продолжается расчистка территорий, ремонтируются крыши домов.

Местные власти регулярно докладывают о ходе восстановительных работ в краевой оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. По данным Ситуационного центра Тимашевского района, обследована 1,6 тыс. пострадавших домовладений, пять социально значимых объектов. Сформированы бригады по восстановлению поврежденных кровель. Волонтеры помогают жителям в уборке дворов от мусора. Всего было повалено около трехсот деревьев, организован их вывоз.

В ликвидации последствий стихии задействовано 269 человек и 33 единицы техники. В Павловском районе обследовано 813 домовладений, составлено 773 акта, работы продолжаются. Всего в муниципалитете пострадало девять социально значимых объектов. Полностью либо частично потерявших имущество в настоящий момент не выявлено. Распилено и вывозится более двухсот деревьев.

По данным отдела ГО и ЧС, привлечено 87 человек личного состава и шестнадцать единиц техники, до 450 человек и двадцать единиц техники хозяйствующих субъектов и общественных организаций. По сообщению администрации Брюховецкого района, в станице Батуринской отремонтировано тридцать кровель частных домовладений из восьмидесяти восьми поврежденных. Работа комиссий по оценке причиненного ущерба продолжается. Также полным ходом идет расчистка населенных пунктов от поваленных деревьев: вывезено 160 кубометров лесоматериала.

Помощь из краевого бюджета

Всем собственникам домов, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, будут оперативно выплачены компенсации. Об этом Вениамин Кондратьев заявил в ходе встречи с жителями станицы Новокорсунской Тимашевского района.

Как уточнил глава района Алексей Житлов, депутаты райсовета установили размер единовременной материальной помощи пострадавшим в размере 50 тысяч рублей на домовладение. Право на ее получение имеют граждане — собственники жилых помещений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации.

— Мы обходим дома, приняли от всех заявки. Станица большая — первым делом поддерживаем тех, кому это больше необходимо: стариков, больных. Собираем необходимые документы,— уточнил глава района.

Губернатор отметил, что со своей стороны край окажет помощь муниципалитету. Поскольку на федеральном уровне такие выплаты не предусмотрены, средства выделяются из резервного фонда края. В настоящее время проходят процедуры в соответствии с законодательством, после чего средства будут распределены между пострадавшими муниципалитетами.

— Бюджет — это деньги всех жителей. И поскольку град не входит в перечень чрезвычайных ситуаций, за который предусмотрены федеральные выплаты, мы приняли решение помогать силами краевого бюджета,— резюмировал губернатор.

Потери компенсируют

Вениамин Кондратьев, а также заместители главы региона с воздуха оценили состояние посевных площадей четырех районов центральной зоны края.

В результате шквалистого ветра и града 30 июня было повреждено более 60 тыс. га Тимашевского, Кореновского, Брюховецкого и Павловского районов. По предварительным данным, ущерб составил 1,5 млрд рублей. На данный момент оценка продолжается. Значительнее всех пострадал Тимашевский район. Накануне на краевом планерном совещании Вениамин Кондратьев поручил проработать меры поддержки сельхозпредприятий, где потери составили свыше 50 процентов.

— Для отдельных предприятий это серьезный ущерб. Но в целом на урожай Кубани это не повлияет — ни на количество, ни на качество. И потери центральной зоны края будут компенсированы,— отметил губернатор.

После осмотра полей рабочий день главы региона продолжился в Новопокровском районе.

Основу экономики района составляет агропромышленный комплекс, включающий развитое сельское хозяйство и производство пищевых продуктов. Муниципалитет является одним из наиболее крупных в крае по площади. Земельный фонд — около 216 тыс. гектаров, в том числе более 90 процентов занимают сельхозугодья.

Сельское хозяйство представлено пятью крупными предприятиями, 889 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 15,9 тыс. личных подсобных хозяйств. По результатам комплексной оценки социально-экономического развития район переместился с 25-го места в 2012 году на 31-е место в 2017 году, оставшись в группе территорий с уровнем развития ниже среднего.

Вениамин Кондратьев посетил одно из сельхозпредприятий муниципалитета, где средняя урожайность составляет около 70 ц/га. В основном это зерно третьего класса. Валовое производство зерновых культур по итогам прошлого года в ООО «Откормочный-Аметист» составило 28,8 тыс. тонн. Сейчас в хозяйстве продолжается уборка пшеницы.

— У аграриев не должно быть опасений по поводу сбора урожая. Уже на этапе уборки зерна важно думать о том, как максимально эффективно им распорядиться: либо реализовать, либо переработать,— сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в первую очередь высокие показатели должны отражаться на заработной плате работников сферы. По словам вице-губернатора Андрея Коробки, сейчас цена пшеницы составляет 9 тыс. рублей за тонну.

— По прогнозам, в дальнейшем она вырастет до 10 тысяч рублей за тонну, что на 20 процентов выше прошлогодних показателей,— пояснил замглавы края.

На сегодняшний день в регионе собрано около пяти миллионов тонн зерновых на площади свыше 850 тыс. га. Это около 50 процентов от всех посевов культур. В том числе урожай озимой пшеницы составил порядка 4 млн тонн. На полях работает более шести тысяч зерноуборочных комбайнов.

Все внимание социальной сфере

В крае разработают программу по ремонту школьных кровель. Соответствующее поручение Вениамин Кондратьев дал в ходе встречи с активом Новопокровского района.

Как отметила на совещании вице-губернатор Анна Минькова, особое внимание сегодня следует уделить развитию социальной сферы муниципалитета. Прежде всего, речь идет о состоянии материально-технической базы соцобъектов: школ и местной больницы. Самостоятельно район с этими задачами не справится.

— Ремонт школьной кровли, например, это минимум 5—7 миллионов рублей. Такие деньги главы иногда найти не могут и просят помощи края, особенно если это районы дотационные,— отметила Анна Минькова. — На региональном уровне мы готовы разработать программу по замене кровли. Нужно начинать помогать муниципалитетам в решении этой проблемы.

Глава края Вениамин Кондратьев поддержал предложение, поручив разработать соответствующий документ в ближайшее время. Кроме того, в следующем году за счет краевого бюджета начнется ремонт центральной больницы Новопокровского района. Ремонт здесь не проводился более 45 лет, с момента открытия учреждения.

— В тех условиях, которые есть сейчас в больнице, работать и тем более выздоравливать сложно. В районе растет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований,— сказала Анна Минькова. — Все муниципальные больницы передаются на региональный уровень, и со следующего года уже край будет заниматься ее ремонтом.

Газопровод — возможность для развития

В ближайшие два года в Новопокровском районе проложат новый газопровод. Речь об этом шла в ходе встречи Вениамина Кондратьева с активом муниципалитета.

Как отметил глава региона, аграрии Новопокровского района собрали порядка двухсот тысяч тонн зерновых и зернобобовых, что составляет 45 процентов от общей площади. Из них почти 130 тысяч тонн — это пшеница. Завершилась в районе и уборка озимого ячменя. Вместе с тем, несмотря на успехи в отрасли сельского хозяйства, муниципалитету необходимо работать над экономикой, искать дополнительные точки роста.

Как пояснил глава муниципалитета Юрий Ревякин, отсутствие газа мешает хозяйствам района укрупняться и развивать иные виды деятельности, в частности переработку. Газификация территории сегодня составляет чуть более 50 процентов.

— Сейчас мы ведем проектирование подводящего газопровода протяженностью 33 километра. Его работа позволит увеличить пропускную мощность и обеспечит топливом 2700 человек, послужит толчком к развитию района в целом,— отметил руководитель территории. Он также добавил, что сейчас проект находится на экспертизе, необходима поддержка со стороны края.

— Деньги должны идти в первую очередь на жизнь, и сельская местность — в приоритете. Проект будет включен в программу газификации края. В ближайшие два года в районе должен появиться новый газопровод,— резюмировал губернатор.

Также Вениамин Кондратьев обратил внимание на жалобы, поступающие от местных жителей. Так, в поселке Кубанский пишут об отсутствии освещения, тротуаров и детских площадок. Многие обращения касаются состояния дорог, особенно в станицах Калниболотской, Плоской и Кубанской. По словам главы района Юрия Ревякина, в муниципалитете было заменено 5,1 процента коммунальных сетей, отремонтировано двадцать километров дорог местного значения, из них 6,5 километра — в этом году.