Народная культура под защитой

Под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось планерное совещание, на котором депутаты кубанского парламента обсудили вопросы реализации в крае государственной политики в области сохранения и развития традиционной народной культуры.

Министр культуры Виктория Лапина в своем докладе рассказала о деятельности уникальных творческих коллективов, поддержке мастеров декоративно-прикладного творчества, обучении традиционным ремеслам подрастающего поколения, о фестивалях народной культуры в крае и многом другом. На Кубани насчитывается 375 фольклорных коллективов с общим количеством участников около шести тысяч человек (в том числе 66 детских коллективов-спутников, в которых приобщаются к народному творчеству 1500 детей).

В настоящее время тринадцать творческих коллективов и организаций культуры отнесено к особо ценным объектам культурного достояния Краснодарского края в области традиционной народной культуры. Среди них всемирно известный Государственный академический Кубанский казачий хор под руководством народного артиста России, дважды лауреата Государственной премии России, профессора, композитора Виктора Захарченко. Этот творческий коллектив вносит значительный вклад в дело возрождения, сохранения и развития традиционной казачьей культуры Кубани. Более двадцати лет при Кубанском казачьем хоре действует научно-исследовательский Центр фольклора и этнографии, который посвящает свою деятельность изучению и сохранению старожильческой традиционной народной культуры на территории Краснодарского края. Фольклорно-этнографические экспедиции его сотрудниками проводятся каждый год, в этом исследования планируются в Отрадненском районе.

— В регионе действуют государственные программы, в рамках которых осуществляется поддержка и развитие традиционной народной культуры. Это программы «Развитие культуры» и «Дети Кубани»,— сказала министр культуры Виктория Лапина.

Благодаря реализации этих программ, в 2017 году было отремонтировано восемнадцать зданий клубных учреждений и четыре — дополнительного образования детей. Для учреждений культуры закупалось звукоусилительное оборудование и музыкальные инструменты. В 2018 году в рамках реализации программ на данные цели выделено 329 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

В крае проходит целый ряд ежегодных фестивалей народной культуры и конкурсов. Это «Кубанский казачок», «Живая культура», «Яблочный Спас» и другие.

С анализом состояния дел по сохранению и развитию традиционной народной культуры в крае выступил председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи ЗСК Виктор Чернявский. Он отметил важность воспитания молодежи на традиционных ценностях, приобщения их к народной культуре предков. Поднял Виктор Чернявский и вопрос подготовки кадров в сфере народного творчества. Сегодня есть востребованные специальности, количество обучающихся по которым крайне мало. Например, в Краснодарском краевом колледже культуры (станица Северская) набор по специальности «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» составляет всего шестнадцать человек, что явно недостаточно.

В ходе обсуждения депутаты уделили особое внимание сохранению и развитию народных художественных ремесел. Сувенирную продукцию кубанских мастеров-ремесленников с радостью приобрело бы большинство туристов, приезжающих в наш край. Но не всегда эту продукцию можно найти на курортах, в местах массового отдыха. Вопрос о создании специальных магазинчиков, где мастера могли бы реализовывать свою продукцию, пока еще остается открытым на ряде территорий.

Спикер ЗСК поинтересовался, каким образом мастерам декоративно-прикладного искусства помогают реализовывать их изделия.

— Что в крае делается для популяризации производимых мастерами изделий? Недавно мы заслушивали отчет о деятельности санаторно-курортного ведомства, развитии туризма в крае. Там всё хорошо, у вас — тоже. А в итоге нет слаженного межведомственного взаимодействия. Например, «Атамань» — это и объект культурного достояния Кубани, и значимый объект турпоказа. Почему не провести совместную широкоформатную рекламную кампанию этого этнокультурного комплекса и не сделать его брендом, известным далеко за пределами края? — подчеркнул Юрий Бурлачко.

По мнению председателя ЗСК Юрия Бурлачко, основой государственной политики по сохранению и развитию народной культуры должно быть создание условий для тех, кто хочет заниматься народным творчеством. Важная задача — вовлечь в творческую деятельность как можно больше людей, популяризовать традиционную казачью культуру.

Без внимания депутатов не осталась и тема развития новых направлений ремесленнической деятельности.

По итогам обсуждения вопроса депутаты приняли резолюцию, в которой предложили пути решения прозвучавших проблем. В частности, профильному министерству законодатели рекомендовали активизировать работу по подготовке кадров в области народной культуры, органам местного самоуправления — рассмотреть возможность создания муниципальных и поселенческих центров ремесел, Министерству образования, науки и молодежной политики — рассмотреть модель создания на базе общеобразовательных организаций кружков народного искусства.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА