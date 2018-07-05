Депутат городской Думы Галина Барабанщикова: «Главное — уметь слушать и слышать людей…»

Жизненная позиция депутата городской Думы Краснодара Галины Барабанщиковой — «качество — категория нравственности».

Найти приемные Галины Константиновны проще простого: надо лишь уметь правильно задать вопрос. Когда я попросил двух местных жительниц подсказать адреса зданий по ул. Уральской, 158/2, или Фабричной, 5, они не смогли ответить. Но стоило сказать, что я ищу Барабанщикову — и женщины тут же проводили меня до места: «Так бы сразу и сказали, что к Галине Константиновне,— ее все знают…»

Двадцатитысячная семья

В избирательный округ №10 входит часть Комсомольского микрорайона, и весь микрорайон КСК — это население среднего районного центра — около двадцати тысяч избирателей.

— За восемь лет депутатства я лично познакомилась с большинством жителей округа,— рассказывает Галина Константиновна. — Хотя и раньше знала многих: живу-то в Комсомольском. Мои внуки здесь учились, посещали наш знаменитый Межшкольный эстетический центр, который с открытия возглавляет директор М. А. Амбарцумян, спортивные секции. В какой-то момент я поняла, что могу больше сделать для родного округа и города, поэтому в 2010 году решила баллотироваться в депутаты городской Думы. Обо всех проблемах округа я знала не понаслышке, хотела по возможности их устранить и видела пути их решения. Люди меня услышали и выбрали. А потом, в 2015 году, доверили повторно, и я стала депутатом городской Думы шестого созыва.

— Видеть проблемы, будучи жителем и являясь депутатом,— большая разница. Изменилось ли ваше мировоззрение?

— Конечно. Несмотря на то, что пришла в депутаты уже со сложившейся жизненной позицией, имела значительный управленческий опыт, многое переосмыслила. Депутат обязан действовать в интересах всех жителей округа и города. Мои решения должны удовлетворять пожеланиям людей самых различных взглядов и социального положения. У нас, депутатов Комсомольского микрорайона, сложилась добрая традиция: вместе с нашими избирателями ежегодно проводить совместные мероприятия. Это и участие в городских субботниках, и поздравления ветеранов и участников ВОВ, и такие праздники, как День защиты детей, Международный женский день, День местного самоуправления, День Победы, благотворительные акции, направленные на поддержку детей из социально незащищенных семей, поздравления юбиляров на дому и другие.

На территории Комсомольского микрорайона ведут работу пять депутатов городской Думы, и мы были первыми, кто сообща стал действовать при решении крупных проектов, которые невозможно осилить одному депутату.

Уверена, что только совместная работа депутата и активных, неравнодушных жителей моего округа приведет к достижению желаемых результатов.

— Принесла ли пользу жителям вашего округа федеральная программа «Формирование комфортной городской среды»?

— На сегодняшний день в нашей стране успешно реализуется эта программа, по которой можно благоустроить придомовые территории многоэтажек за государственный счет. Как только программа появилась, я стала объяснять людям ее большие возможности. Вместе со своими помощниками до хрипоты убеждала руководителей ТСЖ, жителей своего округа собрать документы и подать их для участия в программе. Многие не верили, что за счет федерального бюджета их придомовые территории преобразятся. В итоге нашлись те, кто взялся за дело, и, благодаря программе, только в КМР сорок домов получили современные дворы: с детскими и спортивными площадками, парковками, беседками, озеленением. Активная гражданская позиция и гордость за свой дом, улицу, район — отличительная черта моих избирателей, и я им за это очень благодарна.

— Вы можете перечислить средства на ремонт школы или детсада, расположенных в другом избирательном округе?

— Конечно. Люди живут не в избирательных округах, а в микрорайонах. Как можно разделять жителей, если у них квартира в одном округе, работают они в другом, а школа, в которую водят детей,— в третьем? Мы выбраны не для того, чтобы мериться достижениями, а для решения общей задачи: повышения качества жизни людей. Приведу пример. В прошлом году мы установили в СОШ №53 прекрасную спортивную площадку. За почти шестьдесят лет существования этой школы там не было установлено ни одного спортивного снаряда — не то что площадки. На 2019 год запланировано совместно с депутатами установить аналогичную площадку и перекрыть кровлю в СОШ №88.

Как только я стала депутатом, определила для себя приоритетные направления: детские сады, школы, поликлиники и дороги — то, что является ежедневной потребностью для жителей Карасунского округа. И время показало, что этот принцип оказался верным.

При строительстве 82-й гимназии еще в советское время в ней был предусмотрен бассейн. Но длительное время он не функционировал. И опять общими усилиями нам, депутатам Комсомольского микрорайона, удалось и «реанимировать» бассейн до рабочего состояния на радость детям, и попутно отремонтировать спортплощадку на территории гимназии.

— Так, может, имеет смысл внедрить ваш опыт повсеместно?

— А уже многие краснодарские депутаты применяют наши подходы у себя. И результат есть. Я не говорю, что у нас мало проблем, но мы их решаем. Не так быстро, как хотелось бы, однако двигаемся вперед, используя все доступные возможности.

Возвращаясь к федеральной программе благоустройства дворовых территорий, хотела бы заметить, что сейчас в ней изъявляют желание участвовать все. Люди увидели результат. А я со своей стороны отмечаю, что новые дворы стали местами притяжения жителей. Люди сидят на лавочках, беседуют. Дети развлекаются на детских площадках, есть возможность заниматься на спортивных площадках. То есть территория у дома стала местом укрепления добрых соседских взаимоотношений, объединила людей, в том числе повысив общую ответственность за свой дом. Яркая иллюстрация: буквально вчера я видела, как мужчина подобрал брошенную кем-то бумажку и отнес ее в урну. Мелочь? Для меня — нет.

— Комсомольский один из самых зеленых районов Краснодара. И здесь продолжают появляться всё новые аллеи и зоны отдыха. Поделитесь, как совместить развитие современного мегаполиса с парками и скверами?

— Для этого не стоит ничего придумывать. Просто надо думать о том, что дом — это не просто коробка из кирпича и бетона, а место, где живут люди. Им нужны и скверы, и школы, и детские сады, и больницы, и достопримечательности. По многочисленным обращениям моих избирателей и моему личному обращению к депутатам Государственной Думы сквер КСК «Молодежный» одним из первых попал в федеральную программу по благоустройству парковых зон. До недавнего времени в Комсомольском микрорайоне не было ни одного монумента, посвященного героическому времени Великой Отечественной войны. И тогда возникла идея создания памятника «Комсомольцам всех поколений». Ее поддержала председатель городской Думы В. Ф. Галушко, руководство Карасунского округа во главе с Н. А. Хроповым, депутаты и общественные организации города.

Возведение памятника далось нам нелегко. Только с третьего раза был выбран эскизный проект. Для консультации я обратилась к главному архитектору края Ю. В. Рысину, который одобрил наш выбор. Сама я, как и все ровесники, родом из ВЛКСМ, поэтому хотелось, чтобы памятник передавал дух комсомольцев-героев, на чьих примерах мы выросли. Торжественное открытие памятника прошло накануне дня комсомола в 2015 году. Все, кто были на нем — ветераны, комсомольцы прошлых лет, молодежь, дети, оценили замысел и согласились, что памятник замечательный. Одновременно мы заложили капсулу времени, в которой комсомольцы прошлых лет оставили свои пожелания и мечты. В торжественной обстановке в следующем году вскроем капсулу…

Общение объединяет

— Довольно часто поднимается тема нехватки бесплатных кружков и секций для детей. Насколько эта проблема остра в вашем округе?

— У нас каждый ребенок может найти себе занятие по душе. Хочешь петь и танцевать — добро пожаловать в МЭЦ. Воспитанников этого центра знают во всём мире: они постоянно побеждают на конкурсах, ездят с гастролями, устраивают концерты. Это уникальное место, где собраны сверхпрофессиональные педагоги, которые помогут раскрыть талант любому ребенку. Еще есть городской Молодежный центр, который расположен в районе КСК, по улице Сормовской, 12/11. Там порядка сорока кружков и секций. А что касается спорта, в моем округе расположено семь спортивных площадок, где самостоятельно занимаются взрослые и дети. На территории Комсомольского микрорайона действует футбольный манеж Академии ФК «Краснодар».

— В городской Думе вы являетесь заместителем председателя комитета по вопросам молодежной политики, спорта и туризма, то есть среди главных помощников и пропагандистов здорового образа жизни…

— Я считаю, что спорт должен быть в жизни каждого человека, невзирая на возраст. Главой города Е. А. Первышовым и председателем городской Думы В. Ф. Галушко уделяется огромное внимание поддержке и развитию спорта и туризма в Краснодаре, сдаче норм ГТО. Постоянно проводятся спортивные мероприятия различного уровня, соревнования между жителями с ограниченными возможностями здоровья, встречи с олимпийскими чемпионами Краснодарского края. Организуются велопробеги, дни бокса, соревнования по кикбоксингу, забеги на разные дистанции, выезды в муниципальный лагерь «Дубрава». Я тесно сотрудничаю с заместителем главы администрации Краснодара по вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта С. К. Лузиновым, начальником Управления по физической культуре и спорту краевого центра А. Н. Мирошниковым и начальником Управления по делам молодежи в сфере развития спорта и туризма в городе Г. В. Пронькиным. Проводим экскурсии для почетных иностранных гостей и гостей из других регионов нашей страны по достопримечательным местам города Краснодара.

Мой внук Егор шесть лет обучался в ФК «Краснодар», и, несмотря на то, что карьере профессионального спортсмена предпочел иной путь, спорт ему очень помогает. Внучка София в 2016 году стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике среди юниоров, победив на соревнованиях во Франции. И я не сомневаюсь, что в будущем, вне зависимости от ее выбора, она сумеет добиться успеха, ведь спорт развивает не только тело, но и дух человека, многому учит.

Мои родители были врачами — прекрасными специалистами и мудрыми замечательными людьми. Я очень им благодарна за всё, в том числе за то, что в детстве они настояли на моих занятиях музыкой и шахматами. До сих пор музицирование на фортепиано для меня — лучшая борьба со стрессом. Я никогда не повышаю голос, даже в самых критических ситуациях сдержанна. Но всё равно же переживаю. Тогда сажусь за инструмент и первым делом проигрываю гаммы, а потом, постепенно успокаиваясь, перехожу к вальсам любимого Шопена — и стресса как не бывало… И шахматы мне очень помогают при принятии решений. Сначала всё взвесишь, просчитаешь последствия и только потом «делаешь ход»… Мы с внуком каждый раз играем, когда он приезжает в гости.

— Насколько я знаю, вы — активный пользователь соцсетей. Зачем вам это?

— Нельзя упускать ни одной возможности общения. А Интернет позволяет расширить связь с окружающим миром, оперативно получать информацию и так далее. Все свои страницы в социальных сетях я веду самостоятельно.

Общение — наиважнейшая часть работы депутата. Как бы это ни звучало, но надо уметь слушать и слышать людей. А порой и интуитивно улавливать их желания, ведь не все могут открыто говорить о том, что их беспокоит. Есть люди, которые замыкаются в себе, выпадают из жизни и не могут найти в себе силы для преодоления проблем. Чаще всего так бывает с инвалидами. Хотя для меня они — образец поразительной внутренней силы. Помогая им, я учусь быть оптимистом даже в самых сложных ситуациях. До сих пор вспоминаю конкурс красоты среди женщин-колясочниц. Знаете, какая у них общая мечта? Встать на каблучки! Вы бы видели этих красавиц. Они по три раза за конкурс меняли туалеты, пели, танцевали на колясках. А еще я обратила внимание, как в процессе конкурса женщины раскрывались, как цветы. Это прекрасно. И я счастлива, что имею отношение к таким поразительным превращениям.

Общаясь в социальных сетях с жителями родного Краснодара, понимаю, что сделано очень много, но предстоит сделать еще больше!

Хочу поблагодарить всех краснодарцев за любовь и неравнодушие к своему городу. Всегда готова к личной встрече.

Илья ПРИЛУКИН

Фото Владимира СЕМЕНЦА

Справка «Кубани сегодня»

Галина Константиновна Барабанщикова — депутат городской Думы Краснодара шестого созыва, заместитель председателя комитета по вопросам молодежной политики, спорта и туризма.

Образование: высшее, магистр экономики.

Трудовой путь: с 1974 года.

Партийная принадлежность: член партии «Единая Россия» с 2007 года, председатель комитета по реализации национальных и партийных проектов Политического совета Краснодарского отделения партии «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Краснодаре. Секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» по 10-му избирательному округу №21-35.

Имеет двух сыновей и четырех внуков.