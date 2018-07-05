Гардемарины, вперед!

Игорь Васильев с 2008 года генеральный директор ООО «Краснодарский ипподром», член экспертно-консультативного совета при комитете Законодательного Собрания Краснодарского края по физической культуре, спорту и делам молодежи. Пятый год подряд Краснодарский ипподром признан одним из лучших в России по производственным показателям и общему уровню организации скачек.

Успех притягивает успех. Талантливый человек талантлив во всём. Мы часто слышим эти выражения, а причина тому — упорная работа, нацеленная на результат. Вот и сейчас, в день рождения Игоря Игоревича Васильева, генерального директора Краснодарского ипподрома, выведшего краевой ипподром на лидирующую позицию в стране, мы видим не просто менеджера высшего звена, а человека, с упорством работающего на результат.

Игорь Васильев родился 7 июля 1970 года в городе Астрахани Астраханской области.

Первой отметкой своих личных достижений Игорь Васильев считает 1992 год. Его первая победа — в конкурсе «Гардемарины эстрады». Российский эстрадный певец, автор песен, актер и продюсер, заслуженный артист Российской Федерации, а тогда еще начинающий вокалист Стас Михайлов уступил Игорю Васильеву первое место и занял второе на первом Международном фестивале молодых исполнителей эстрадной песни в Сочи. После первого места в конкурсе молодого артиста приглашают в Творческое объединение «Премьера» г. Краснодара вокалистом.

В дальнейшем трудовая деятельность увела от эстрады, но умение побеждать красиво сохранилось и укрепилось. Все объекты, которые возглавлял Игорь Васильев, выходили на лидирующие позиции в отрасли.

Последние десять лет Игорь Игоревич успешно руководит Краснодарским ипподромом в должности генерального директора. Эти годы стали самыми яркими и значительными для краевого ипподрома. Казалось, уже забытый, растянутый по кускам ипподром, на котором-то уже и скачки проводились в пульсирующем режиме, вновь стал привлекательным для коннозаводчиков и зрителей. В Васильева поверили и конники, и в первую очередь краевые власти. На сегодняшний день Краснодарский ипподром единственный в российской отрасли коневодства поддерживается администрацией Краснодарского края, Законодательным Собранием, Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, благодаря чему чистокровное коннозаводство и ипподромное дело на Кубани развивается и занимает достойные позиции в нашей стране.

За период руководства Игорь Васильева сохранил и восстановил основную ипподромную деятельность — племенные испытания. А Краснодарский ипподром получил статус официальной лаборатории по племенным испытаниям с занесением в государственный регистр. Результатом работы по восстановлению ипподромной деятельности явилось то, что Приказом Министерства сельского хозяйства РФ №431 «Об утверждении Правил в области племенного животноводства „Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства”», ипподром был обозначен как организация по племенному животноводству, осуществляющая испытания племенных лошадей верховых, рысистых и тяжеловозных пород с целью выявления лучших представителей породы по работоспособности как совокупности генотипических и фенотипических признаков (далее — испытания), и учет генотипических и фенотипических признаков племенных лошадей для использования указанных признаков в селекции.

Сейчас Краснодарский ипподром является важным звеном, благодаря которому наладили работу ведущие российские конные заводы, в большом количестве сосредоточенные в Краснодарском крае. За последние несколько лет, благодаря возможности испытывать лошадей, на Краснодарском ипподроме появились новые конные заводы (ООО «Конный завод №711», ПКЗ «Прогресс», КФХ Барсук, ПКЗ «Эклипс»).

Благодаря И. И. Васильеву была проведена большая работа по восстановлению и ремонту объектов инфраструктуры ипподрома и материально-технической базы для организации деятельности ипподрома и проведения племенных испытаний лошадей. В рамках этих мероприятий И. И. Васильеву удалось совместно с МО г. Краснодар разрешить вопросы освещения территории, прилегающей к ипподрому, установления дополнительных остановочных пунктов общественного транспорта, организации дополнительных маршрутов городского транспорта.

За годы управления ипподромом И. И. Васильев осуществил ряд важных региональных и ведомственных проектов. Выстроена работа по допинг-контролю с международным допинговым центром Турции. Восстановлена работа конноспортивного комплекса ипподрома, создан единственный в Краснодаре конный театр. С целью популяризации испытания лошадей, сохранения казачьих традиций, возрождения отрасли коневодства Краснодарского края реализован проект «Павловские скачки». С 2016 года на Краснодарском ипподроме работает пункт приема ставок конного тотализатора.

И. И. Васильевым в большом объеме проводятся социальные мероприятия, благотворительные акции. Краснодарский ипподром на постоянной безвозмездной основе приглашает на мероприятия ветеранов войны, детей из детских домов, школ, интернатов, воспитанников Краснодарского президентского кадетского училища. Ежегодно оказывается благотворительная помощь Краснодарскому краевому общественному благотворительному фонду «Социальная справедливость» в проведении акций «Здравствуй, школа», «Рождественская сказка» для детей из малоимущих семей, ежемесячной специальной газете «Малышок» для детей дошкольного и школьного возраста, Муниципальному учреждению здравоохранения «Городская поликлиника №11» города Краснодара. В 2016 году Краснодарский ипподром принял участие в социальном проекте ФГБОУ ВПО «Краснодарский государственный университет культуры и искусств» «Невидимые дети». На постоянной основе ипподром поддерживает детей инвалидов, представляя бесплатные занятия по иппотерапии. В 2016—2017 годах были проведены Первые открытые турниры по параолимпийскому конному спорту для всадников с ограниченными возможностями. Ежегодно проводятся мероприятия городского и краевого значения, важные социальные проекты: в 2011—2014 гг. проводилась Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка», в 2014—2015 гг. проводился этап Международного чемпионата жокеев стран Средиземного и Черного морей, скачки на Кубок главы администрации (губернатора) Краснодарского края, скачки, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, скачки, посвященные Дню защиты детей, Осенний кубок коннозаводчиков Российской Федерации (при поддержке председателя правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллера), ежегодный городской Фестиваль шляп.

По инициативе И. И. Васильева после 25-летнего перерыва в 2016 году на Краснодарском ипподроме проведен аукцион племенных лошадей с целью формирования и централизации рынка продаж, восстановлена традиция чествования «трижды венчанных» выдающихся лошадей России.

Во время работы в должности Игорь Васильев вывел предприятие из финансового кризиса, ипподром стал безубыточным предприятием (единственный из ипподромов Российской Федерации), повысилась его рыночная стоимость. Ежегодно Краснодарский ипподром перечисляет в бюджет более 11 млн рублей.

И. И. Васильев представляет и выражает интересы отрасли коневодства не только в органах исполнительной власти регионального уровня, но и в высших органах государственной власти РФ. Пользуется авторитетом у руководства Краснодарского края.

Двадцать второго июля 2017 года на торжественном открытии праздника в честь Большого краснодарского приза дерби был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени генеральный директор ООО «Краснодарский ипподром», член экспертно-консультативного совета при комитете Законодательного Собрания Краснодарского края по физической культуре, спорту и делам молодежи Игорь Игоревич Васильев.

Медаль учреждена в 2000 году для награждения лиц, внесших выдающийся вклад в экономическое, социальное, духовное развитие Кубани, укрепление межнационального согласия и миротворческую деятельность в Краснодарском крае. Такая награда губернатора Краснодарского края стала достойной оценкой труда за десять лет плодотворной работы генерального директора ипподрома Игоря Игоревича Васильева в отрасли коневодства.

Поздравляем, Игорь Игоревич, с днем рождения и десятилетним — юбилейным годом процветания скачек на Кубани!