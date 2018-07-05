И юмор, и философия

Комедией «На полпути к вершине» по пьесе известного английского драматурга с русскими корнями Питера Устинова в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Бориса Бирмана завершился 98-й театральный сезон в Краснодарском театре драмы.

Художественное оформление спектакля выполнил известный художник Василий Семенов, выпускник Чебоксарского художественного училища и Института имени И. Е. Репина (Российская академия художеств, г. Санкт-Петербург).

«На полпути к вершине» — это история благородного семейства, жизнь которого вдруг превратилась в смесь анекдотических ситуаций и философских исканий. Спектакль поднимает вечно актуальные вопросы взаимопонимания поколений, переосмысления жизни и свободы человека.

В спектакле заняты заслуженный артист РСФСР Александр Катков, заслуженная артистка Кубани Ирина Хруль, заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян, Ольга Вавилова, Михаил Дубовский, Виктория Лукина, Александр Крюков и Михаил Золотарев.

Фото Юрия КОРЧАГИНА