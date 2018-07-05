В краевой столице 8 июля отметят День семьи, любви и верности.

Театрализованный концерт «Любви связующая нить» на площади имени А. С. Пушкина начнется в воскресенье, в 19:00.

Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии, покровителей брачных уз и института семьи.

Сквозной сценарный ход эпизодов построен на символическом образе ромашки, где каждый лепесток олицетворяет одну из основных семейных ценностей, благодаря которым семьи крепнут, растут, созидают. В основе всего мероприятия тема триединства: «Любовь. Семья. Верность», ведущие мероприятия олицетворяют прообраз семьи — мамы, папы и ребенка.

Во время концертной программы театрализованные творческие номера будут перемежаться с репортажами о семьях, проживших в счастливом браке 30, 40 и 50 лет. Лучшие семьи Кубани будут награждены.

В концерте примут участие ведущие профессиональные творческие коллективы края: Кубанский казачий хор, солисты Театра балета Юрия Григоровича, Кубанский духовой оркестр, ансамбль казачьей песни «Криница» Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова, Хор Краснодарского края, «Кубанская казачья вольница», Государственный эстрадно-симфонический оркестр, вокально-инструментальный ансамбль «Адажио» и Государственный балет Кубани Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, сводный детский хор Кубани.

Также свое творчество представят артисты муниципальных образований: студия бальных танцев «Ренессанс» Геленджика и семейная династия из Новороссийска.

После основного действа театрализованного концерта праздничную программу подарит Государственный академический Кубанский казачий хор.

Завершит программу выступление вокально-инструментального ансамбля «Адажио» и Государственного эстрадно-симфонического оркестра, которые представят свою юбилейную программу.

В финале концертной программы в 22:00 всех гостей театрализованного мероприятия ждет праздничный фейерверк.

В этот день с 15:00 на площади будет работать выставка декоративно-прикладного искусства, в которой примут участие представители всех муниципальных образований Краснодарского края.