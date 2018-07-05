До катастрофы один шаг, или Как у станичников выбивают почву из-под ног

Жители ряда сельских населенных пунктов Отрадненского района Краснодарского края несколько лет назад доверили свои земельные доли ООО «Агрофирма «Отрадненская». По словам местных жителей, на сегодняшний день это единственный крупный сельхозпроизводитель в округе, данное предприятие стабильно показывает в течение последних лет рост производственных показателей. Сообщают, что, увеличивая площади посевов, повышая объемы выращиваемой сельхозпродукции, оно исправно платит арендную плату собственникам земли, а также налоги в бюджет. Станичники уже давно уверились в том, что ООО «Агрофирма «Отрадненская» их не подведет и не обманет с арендной платой за землю.

Но недавно всего лишь одно судебное решение, вынесенное в Отрадненском районном суде Краснодарского края, поставило в одночасье под удар дальнейшую успешную деятельность ООО «Агрофирма «Отрадненская». Нельзя исключать, что под удар поставлено и благополучие станичников, для которых многое значит нормальная работа градообразующего предприятия станицы Передовой.

Многие жители Передовой (к слову сказать, станица в этом году отмечает свое 160-летие) утверждают, что, обладая долями земельного массива в границах СПК «Колхоз имени Мичурина», они несколько лет не получали арендную плату от прежнего арендатора, вынуждены были ходить по судам, чтобы получить ее. Хоть часть людей и добилась решения Фемиды в свою пользу, говорят, что получить причитающееся им по праву смогли немногие. Станичники сообщают, что затем люди, уже около трех лет не получавшие арендную плату, решили разорвать свои отношения с недобросовестным арендатором, для чего им снова пришлось идти в суд. По словам собственников земли, их «хождения по мукам» могли бы продолжаться еще очень долго, если бы не поддержка АФ «Отрадненская», которая наняла юристов для помощи простым людям за свой счет. После долгих мытарств люди, судя по всему, наконец обрели в лице агрофирмы «Отрадненская» надежного арендатора.

И вот в середине мая Отрадненский районный суд Краснодарского края по иску Д. В. Терещенко выносит решение, ответчиками по которому были заявлены: ООО «Агрофирма «Отрадненская», Межмуниципальный отдел по Мостовскому и Отрадненскому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю, Управление Росреестра по Краснодарскому краю, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю, а третьим лицом — ПАО «Сбербанк России».

Кто такой Д. В. Терещенко? Местные жители сообщают, что он является индивидуальным предпринимателем. Возможно, исходя из этого, отстаивать свое «земельное право» и предъявлять претензии по указанному спору он должен был в арбитражном суде, а не в суде общей юрисдикции? «Не зря, наверное, говорят, что, когда нужно „решить” какое-то дело, иск от имени физического лица лучше подавать в суд общей юрисдикции. Уже давно в обществе сложилось мнение, что арбитражный суд более объективный и независимый по сравнению с судами общей юрисдикции…» — жалуются станичники.

Возможно, если бы в арбитражном суде рассматривался иск Терещенко (а экономические споры подведомственны именно таким судам), то представители Фемиды, скрупулезно разобравшись в деле, вынесли бы иное решение, учли бы позиции всех сторон, в том числе государства (Российской Федерации) в лице соответствующих его органов. Последнему, если решение не будет оспорено и отменено, возможно, предстоит выплатить огромную сумму Сбербанку.

О чем же все-таки речь? О снятии с кадастрового учета земельного участка с номером 23:23:1401000:1750 и лишении фактически ООО АФ «Отрадненская» права собственности на 1087 га, которые были поставлены на кадастровый учет Росреестром в свое время, как утверждает ООО «АФ «Отрадненская», в полном соответствии с нормами закона.

Часть земли в границах СПК «Колхоз имени Мичурина» в земельном массиве 23:23:1401000:108 приобрело ООО «Агрофирма «Отрадненская». ООО «АФ «Отрадненская» утверждает, что на общем собрании станичники проголосовали за передачу земельного массива ему в аренду. Также сообщают, что уполномоченным лицом, которому собственники делегировали право заниматься приведением в соответствие с законом всей документации по земле, в свое время было подано заявление об аннулировании записи в Государственном кадастре недвижимости (ГКН) земельного участка с номером 23:23:1401000:1768 в этом же массиве, который имел статус «временный». ООО «АФ «Отрадненская» говорит о том, что данный участок не был зарегистрирован за истцом Терещенко, при этом решение об аннулировании и исключении из ГКН сведений о земельном участке было принято в июне 2017 года. И только в декабре прошлого года Терещенко обратился в Межмуниципальный отдел по Отрадненскому и Мостовскому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю с заявлением о регистрации права собственности на участок. И якобы только тогда узнал о снятии своего участка с кадастрового учета…

Согласно действующей норме закона решение об исключении сведений об объекте недвижимости из ЕГРН принимается на основании заявления собственников. Собственники земельного участка сообщают, что на общем собрании проголосовали за то, чтобы спорный «временный» участок был снят с кадастрового учета и что все действия были осуществлены в соответствии с требованиями российского законодательства.

Как считают представители агрофирмы «Отрадненская», в обоснование своих требований Терещенко привел нормы права, утратившие законную силу, и не представил ни одного доказательства, которое бы подтвердило отсутствие законных оснований для государственного кадастрового учета земельного участка с номером 23:23:1401000:1768.

Почему Фемида поставила под сомнение законность действий Управления Росреестра по Краснодарскому краю в данном случае, теперь придется разбираться краевой апелляционной инстанции. Известно, что жалобу в Краснодарский краевой суд направляет не только ООО «Агрофирма «Отрадненская», но и ПАО «Сбербанк России». Представители банка заявили в судебном процессе в первой инстанции, что не согласны с удовлетворением требований истца Терещенко, но их мнение, как и доводы представителей крупного сельхозпредприятия, за которым стоят сотни простых станичников, не было услышано.

Разве суд не должен был принять во внимание многомиллионный ипотечный долг? Ведь это те деньги, которые взяла у кредитной организации агрофирма под залог именно того земельного участка, который в результате иска Терещенко и судебного решения, принятого в его пользу, снимается с кадастрового учета…

Что теперь будет с этим долгом? Возможно, банк потребует возврата этих средств. Сумма кредита немаленькая, и пошла она, со слов ООО «Агрофирма «Отрадненская», именно на приобретение сельхозтехники и необходимых средств производства — для обработки земельного массива, который доверили ООО «Агрофирма «Отрадненская» простые люди Отрадненского района. Такие средства в одночасье в сезон, когда ведутся основные сельхозработы и денег, как всегда, не хватает на самые необходимые вещи, вероятно, предприятию очень трудно будет найти.

О чем сейчас можно говорить? «О том, что одно судебное решение может привести к банкротству крупного градообразующего предприятия. О том, что люди в нескольких станицах Отрадненского района, возможно, останутся без законной арендной платы, а некоторые и без работы, а значит, и средств к существованию…» — с болью в голосе говорят представители ООО «Агрофирма «Отрадненская».

В своей жалобе на действия судьи Отрадненского районного суда Н. Н. Северина представители ООО «Агрофирма «Отрадненская» указали, что он при рассмотрении дела допустил большое количество процессуальных нарушений, а также нарушений норм материального права. Есть в этой жалобе и один очень щепетильный пункт: «Оформление решения суда дает основания полагать, что, по всей вероятности, решение судьи Н. Н. Северина было подготовлено адвокатом истца... Согласно ст. 197 ГПК РФ решение суда излагается в письменной форме председательствующим или одним из судей. Решение суда не должно содержать выделений жирным шрифтом, курсивом, а также подчеркиваний. Вместе с тем решение суда, подписанное судьей Н. Н. Севериным, содержит подчеркивание позиции истца, на которой особенно акцентировал внимание адвокат истца. Данное обстоятельство дает основание полагать, что судья Н. Н. Северин не готовил решение суда, как того требует ГПК РФ». Действительно это так или нет, предстоит выяснять краевой квалификационной коллегии судей.

Полагаем, что речь во всей этой истории должна вестись об ответственности и перед людьми, которые лишаются опоры, в том числе финансовой, и перед сельхозпредприятием, выступающим гарантом стабильности для граждан, живущих на территории Отрадненского района… И перед кредитной организацией, ведь ее специалисты наверняка скрупулезно перепроверяли все данные по залоговому имуществу и рассчитывали все риски, прежде чем дать кредит агрофирме, а сейчас, видимо, аннулируется крупная сделка, по которой они должны были получить весомую прибыль? На кого будут списаны эти убытки, если сельхозпредприятие не сможет выплатить долг? Неужели на государство, то есть на нас всех?..

В любом случае, судя по всему, впереди еще не один месяц судебных разбирательств. Надеемся, что вышестоящий суд примет обоснованное и законное решение.

От редакции: журналисты нашей газеты будут следить за развитием событий и обязательно напишут о том, удастся ли представителям сельхозпредприятия и простым станичникам добиться справедливости.

Марина ФЕДОРОВА

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