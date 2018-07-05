Стрельцов, Родионов и другие представители Агрокомплекса «Кущевский» попытались дестабилизировать обстановку на селе

На полях сельхозпредприятия АО «Маяк» в Кущевском районе Краснодарского края в разгар страды на днях дежурило до пятидесяти представителей власти и силовых ведомств. После того, как наконец произошел возврат захваченных земель, представители компании Агрокомплекс «Кущевский» всеми силами пытаются не исполнять решение суда. Обстановка в Кущевском районе накалена, ее пытались дестабилизировать. В ход идет весь арсенал, даже женщин, как говорится, толкают под тракторы, угрожают перекрытием трасс, чтобы создать видимость якобы имеющегося недовольства владельцев земельных долей.

Очередное обострение ситуации вокруг земель АО «Маяк» в Кущевском районе началось после того, как директор градообразующего предприятия ООО «Импульс» (входит в концерн «Покровский») Игорь Бобрицкий официально уведомил районные и краевые власти о начале выплат участникам общедолевой собственности на земельные участки, которые официально находятся в аренде до 2027 года у АО «Маяк». Надо отметить, что «Импульс» первый среди предприятий Кущевского района да и всего края начал осуществлять подобные выплаты в этом сезоне, обычно же они проводятся после окончания основных работ по уборке урожая.

Это решение получило полное одобрение исполняющего обязанности главы Кущевского района Ильи Гузева и полномочного представителя губернатора Вячеслава Легкодуха, которые лично встретились с руководством ООО «Импульс» и представителем АО «Маяк» Сергеем Ечкаловым для практического определения процедур этих выплат. Представителям районной и краевой власти было пояснено, что арендная плата будет выплачиваться незамедлительно по мере обращения — как в денежном выражении, так и натуроплатой.

— Согласно достигнутым договоренностям, ООО «Импульс», которое входит в состав концерна «Покровский», взяло на себя обязательства перед пайщиками ЗАО «Маяк» по выплате арендной платы. В настоящее время предприятие «Импульс» осуществляет работу по данному вопросу в полном объеме, то есть идет выдача пайщикам наличных денежных средств и зерна. Также ООО «Импульс» выступает налоговым агентом в части уплаты налога на доходы физических лиц в связи с получением арендной платы пайщиками ЗАО «Маяк»,— говорит исполняющий обязанности главы администрации Кущевского района Илья Гузев. — Нужно отметить, что руководство ООО «Импульс» со всей ответственностью подходит к выполнению своих обязательств перед людьми. Так, пайщикам, которые не имеют возможности приехать в хозяйство и лично получить арендную плату (в основном это пожилые люди и инвалиды), организована выплата на дому.

В свою очередь представители власти заявили, что окажут всякое содействие в том, чтобы все собственники, особенно пожилые люди, через глав местных поселений были своевременно уведомлены о происходящем. И слово свое сдержали.

На сходе граждан в воскресенье первого июля в селе Раздольном глава поселения Александр Соломатов и заместитель главы администрации Кущевского района, начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Виктор Пикалов вместе с представителями «Импульса» и «Маяка» пояснили селянам, что выплаты уже идут, и призвали их активно делать заявки на получение платы. Люди им поверили, ведь гарантом соблюдения их прав является как градообразующее и известное предприятие района «Импульс», так и сами власти. Директор ООО «Импульс» Игорь Бобрицкий и представитель АО «Маяк» Сергей Ечкалов ведут постоянный диалог с жителями района, дают им исчерпывающие разъяснения.

Совершенно другой настрой был у команды Агрокомплекса «Кущевский» Федора Стрельцова, которая пришла на собрание во главе с директором Родионовым. С их стороны не было предложено никаких конструктивных решений. Ближайший «соратник» Стрельцова Георгий С., более известный среди жителей района по прозвищу Шрек, даже допустил прямые обвинения в адрес власти, руководства «Импульса» и «Маяка» и всячески пытался накалить обстановку.

Зачем же Родионову и другим представителям Агрокомплекса «Кущевский» это было нужно? Вообще-то, начинать все пояснения надо еще с истории про банду Цапков. Но за неимением времени и места остановимся только на той части, которая касается Стрельцова, или Феди Обнала, как называли этого человека еще во время разгула кущевской банды.

Именно след Стрельцова, объявленного сейчас в международный розыск, угадывается во многих захватах земель на севере Кубани. И руками его подчиненных ценные гектары земли АО «Маяк» в свое время противозаконно оказались у Агрокомплекса «Кущевский».

Пик обострения нынешней ситуации пришелся на 25 июня, когда исполнительный директор фирмы Федора Стрельцова «Агрокомплекс Кущевский» Родионов вместе с другими сотрудниками этой организации (в том числе начальником службы безопасности и юристом) приехали на поле АО «Маяк», где полным ходом шла уборка урожая.

Как рассказывают очевидцы, с ними прибыла приличная «группа поддержки». С помощью тракторов был заблокирован выезд с поля для техники АО «Маяк» — комбайнов и КАМАЗов с собранным зерном. При этом нужно сказать о первоначально странной позиции представителей полиции, которые досматривали технику АО «Маяк» и ООО «Импульс», на руках у которых имеется законное судебное решение, и спокойно выпускали с поля с фактически награбленным зерном машины Агрокомплекса «Кущевский». Последнему удалось при неправовой поддержке силовых структур вывезти около семи тонн озимой пшеницы (стоимостью 70 тысяч рублей), которые затем были перевезены на зернохранилище, принадлежащее ООО «Агрокомплекс Кущевский», что на хуторе Полтавском.

Конкурсный управляющий «Маяка» Хасанов разослал письма начальнику отдела МВД России по Кущевскому району Н. А. Коноваленко, начальнику СО по Кущевскому району Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю А. А. Хамбиеву, прокурору Кущевского района В. В. Юдину с заявлением о противоправных действиях представителей ООО «Агрокомплекс Кущевский». В обращениях говорилось о необходимости принять безотлагательные меры по предотвращению незаконных действий сотрудников этой организации, а также иных лиц.

Такие действия команды Стрельцова на полях «Маяка» начались всего через пару дней после того, как Ленинский районный суд Ростова-на-Дону по ходатайству следователей первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области в рамках уголовного дела о хищении имущества АО «Маяк» постановил наложить арест на принадлежащий ООО «Агрокомплекс Кущевский» урожай сельскохозяйственных культур 2018 года стоимостью 54,4 миллиона рублей. Этому решению предшествовал ряд других судебных актов, направленных на возвращение земель «Маяка», несколько лет назад заполученных Стрельцовым и его людьми.

Помимо многочисленных разбирательств по гражданским делам в суде обстоятельствами рейдерского захвата имущества АО «Маяк» всё это время занимались следственные органы. Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Следственного управления СК РФ по Ростовской области было возбуждено сразу несколько уголовных дел в отношении сначала бывшего гендиректора АО «Маяк» Кошенка и бывшего директора Агрокомплекса «Кущевский» Копыта, а затем и в отношении самого Федора Стрельцова. Кошенок в настоящее время находится под стражей, Копыт — под домашним арестом. Стрельцов же смог скрыться и, скорее всего, находится сейчас за границей, объявлен в международный розыск.

Общий ущерб от действий по выводу активов АО «Маяк» на счета ООО «Агрокомплекс Кущевский» оценивается в настоящее время на сумму более чем 250 миллионов рублей. И это пока сведения лишь о нескольких из десятков эпизодов, расследуемых правоохранительными органами. Сейчас решается вопрос об объединении всех дел, возбужденных против Стрельцова и его подельников, в одно — под статьей 210 УК РФ — организация преступного сообщества.

Несмотря на все принятые судебные акты и уголовные дела, которые расследуются, Агрокомплекс «Кущевский» и по недавнее время продолжал использовать захваченные у АО «Маяк» земельные участки, не имея на это никаких законных оснований. Поэтому суд был вынужден пойти на крайние меры — наложение ареста на имущество компании Стрельцова. Двадцать первого июня оно было передано на хранение конкурсному управляющему АО «Маяк» Хасанову. На следующий же день исполнительный директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» Родионов был письменно уведомлен об этом следователем. Не исключено, что, узнав об этом, находящийся за границей Стрельцов и поручил Родионову разобраться с урожаем на полях «Маяка», которые на основании договора от 1 февраля 2018 года обрабатывает компания ООО «Импульс».

И уже 24 июня техника ООО «Импульс», находящаяся на поле, была заблокирована представителями Агрокомплекса «Кущевский». ООО «Импульс» направило в отдел МВД РФ по Кущевскому району три заявления о преступлениях, совершаемых Родионовым и другими лицами. На место происшествия неоднократно выезжала оперативно-следственная группа, сотрудники ДПС. Но какие-либо меры по пресечению совершаемого преступления длительное время не принимались. Большой вопрос почему.

На сегодняшний день усилиями в том числе и представителей власти Кущевского района, принципиально заявившей, что будет ставить заслон деятельности деструктивных элементов, ситуация на территории района стабилизировалась. Но сторонникам Федора Стрельцова, по-видимому, не нужна спокойная жизнь в Кущевке… Именно поэтому рейдеры утверждали, что возврат АО «Маяк» прав аренды в отношении девяти участков потребует необходимости возврата арендной платы пайщиками. Собственников убеждали в необходимости прекратить арендные отношения с АО «Маяк» и поддержать ООО «Агрокомплекс Кущевский». Простых людей призывали к протестным действиям, например перекрыть федеральную трассу М4, проходящую через Кущевскую. Как рассказывают пайщики, представители ООО «Агрокомплекс Кущевский» утаивали от пайщиков сведения о возбужденных уголовных и гражданских делах, следствием которых может стать банкротство и предприятия, несколько лет незаконно использовавшего чужие земли, и его учредителя.

В настоящее время ООО «Импульс» взяло на себя все обязательства «Маяка». И людям не надо опасаться, что их права будут нарушены. Наоборот, у них теперь есть гарантия, что они как раз будут защищены!

Не стоит при этом забывать тем, кто пытается дестабилизировать обстановку, что, какие бы попытки ими ни предпринимались, чтобы скрыть многочисленные нарушения закона, всё равно принцип неотвратимости един для всех, кто преступает черту. И ответственность должны понести все, кто обманывает, мошенничает, грубо нарушает права других людей. Федор Стрельцов и все, кто ему помогал совершать ставшие предметом расследования деяния, по итогу разбирательств должны в полной мере понести ответственность по всей строгости закона.

Сергей БЕЛЫХ