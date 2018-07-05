На Кубани 5 июля местами пройдут дожди и грозы

Ветер северо-западный 4−9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью 17−22 °С, местами в предгорьях до 14−16 °С, днем 28−33 °С, местами до +35 °С.

На Черноморском побережье местами по югу кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска во второй половине дня 12−17 м/с. Температура ночью 18−23 °С, днем 27−32 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура ночью 17−19 °С, днем 31−33 °С.

Сочи +26…+28 °C возможен дождь.

Туапсе +31…+33 °C возможен дождь.

Геленджик +28…+30 °C переменная облачность.

Новороссийск +29…+31 °C переменная облачность.

Анапа +27…+29 °C переменная облачность.

Крымск +30…+32 °C переменная облачность.

Славянск-на-Кубани +30…+32 °C переменная облачность.

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C переменная облачность.

Ейск +28…+30 °C переменная облачность.

Тихорецк +32…+34 °C переменная облачность.

Кропоткин +31…+33 °C переменная облачность.

Армавир +30…+32 °C переменная облачность.

Лабинск +31…+33 °C возможен дождь.

Белореченск +31…+33 °C возможен дождь.

Горячий Ключ +31…+33 °C переменная облачность.

Краснодар +31…+33 °C переменная облачность.