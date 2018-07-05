На Кубани 5 июля местами пройдут дожди и грозы

Ветер северо-западный 4−9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью 17−22 °С, местами в предгорьях до 14−16 °С, днем 28−33 °С, местами до +35 °С.
На Черноморском побережье местами по югу кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска во второй половине дня 12−17 м/с. Температура ночью 18−23 °С, днем 27−32 °С.
В Краснодаре без осадков. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура ночью 17−19 °С, днем 31−33 °С.
Сочи +26…+28 °C возможен дождь.
Туапсе +31…+33 °C возможен дождь.
Геленджик +28…+30 °C переменная облачность.
Новороссийск +29…+31 °C переменная облачность.
Анапа +27…+29 °C переменная облачность.
Крымск +30…+32 °C переменная облачность.
Славянск-на-Кубани +30…+32 °C переменная облачность.
Приморско-Ахтарск +29…+31 °C переменная облачность.
Ейск +28…+30 °C переменная облачность.
Тихорецк +32…+34 °C переменная облачность.
Кропоткин +31…+33 °C переменная облачность.
Армавир +30…+32 °C переменная облачность.
Лабинск +31…+33 °C возможен дождь.
Белореченск +31…+33 °C возможен дождь.
Горячий Ключ +31…+33 °C переменная облачность.
Краснодар +31…+33 °C переменная облачность.