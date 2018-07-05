Осужденные Белореченской воспитательной колонии сдали нормы ГТО

Готовы ли к труду и обороне осужденные подростки, отбывающие наказание в Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю, выяснил тренер регионального отделения Общества «Динамо».

Администрация учреждения, совместно с региональным отделением Общества «Динамо», организовали регистрацию осужденных желающих выполнить нормативы комплекса ГТО. Проверить себя и получить знак отличия изъявили желание все несовершеннолетние осужденные.

Спортсмены сдали нормативы по таким дисциплинам как: бег на 60 и 3000 метров, подтягивание, отжимание, рывок гири, прыжки в длину, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклоны вперед, метание снаряда.

Для ребят, отбывающих наказание, пройти эти испытания – это не только отличная возможность проверить себя, свои силы и характер, но, что немаловажно, после освобождения полученные знаки ГТО могут послужить положительной рекомендацией владельцу при поступлении в высшие учебные заведения, при трудоустройстве. А также быть готовым к честному труду и защите своей Родины и народа.