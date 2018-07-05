Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Усть-Лабинском районе

Во вторник, 10 июля 2018 года, с 10.00 до 12.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в Усть-Лабинском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Усть-Лабинскому району (г.Усть-Лабинск, ул.Южная, 8).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Усть-Лабинскому району и по телефону: 8 (861-35) 5-16-24.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.