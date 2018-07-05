Многодетная алиментщица признана безвестно отсутствующей

В Отрадненском районе Краснодарского края судебные приставы помогли сформировать пакет документов о признании должницы по алиментам безвестно отсутствующей. Эту возможность удалось реализовать благодаря новеллам в законодательстве Российской Федерации.

Отделом судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с ранее лишенной родительских прав, но не освобожденной от обязанности уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, местной жительницы. Должница – мать четверых детей – игнорировала вызовы на прием к судебному приставу, по месту регистрации не проживала, на телефонные звонки не реагировала. Представители закона вынесли решение об объявлении женщины в розыск и реализовали полный комплекс мер, направленных на установление места нахождения горе-мамаши. Все осуществленные мероприятия результатов не дали, после чего законный представитель детей с помощью судебных приставов собрал все необходимые документы и передал их в суд.

В соответствии со статьей 42 Гражданского кодекса РФ «Признание гражданина безвестно отсутствующим», гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего года.

В результате скоординированных действий судебных приставов и законного представителя детей судом было вынесено решение о признании безвестно отсутствующей должницы по алиментам. Теперь детям будет назначена пенсия по потере кормильца.