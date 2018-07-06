В краснодарском беби-боксе оставлен ребенок

В беби-боксе городской больницы скорой медицинской помощи Краснодара сработал сигнал: был оставлен ребенок.
Девочка четырех месяцев. Внешне малышка здорова. Врачи проводят все необходимые обследования. Еще одна жизнь спасена благодаря одному из пяти беби-боксов, установленных на Кубани.
Первый в России беби-бокс был установлен в 2011 году именно в Краснодарском крае, в Сочи. Уже через месяц, благодаря этому оборудованию, была спасена жизнь ребенка — новорожденной девочки.
Сейчас в крае «дежурят» пять беби-боксов: два в Краснодаре, а также по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире.
Это 25-й младенец, которого нашли в беби-боксе в Краснодарском крае.
Адреса беби-боксов Краснодарского края
- г. Краснодар, ул.40 Лет Победы, 14, больница скорой медицинской помощи;
- г. Краснодар, ул. Седина, 50, МБУЗ «Родильный дом»;
- г. Армавир, ул. Энгельса, 2/2, стационар Детской горбольницы;
- г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, 37, станция скорой медицинской помощи;
- г. Сочи, ул. Дагомысская, 46, городская больница №9, перинатальный центр