В краснодарском беби-боксе оставлен ребенок

В беби-боксе городской больницы скорой медицинской помощи Краснодара сработал сигнал: был оставлен ребенок.

Девочка четырех месяцев. Внешне малышка здорова. Врачи проводят все необходимые обследования. Еще одна жизнь спасена благодаря одному из пяти беби-боксов, установленных на Кубани.

Первый в России беби-бокс был установлен в 2011 году именно в Краснодарском крае, в Сочи. Уже через месяц, благодаря этому оборудованию, была спасена жизнь ребенка — новорожденной девочки.

Сейчас в крае «дежурят» пять беби-боксов: два в Краснодаре, а также по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире.

Это 25-й младенец, которого нашли в беби-боксе в Краснодарском крае.

Адреса беби-боксов Краснодарского края