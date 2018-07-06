И снова курорты бьют все рекорды

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, что поток туристов на кубанские курорты по сравнению с прошлым годом вырос на девять процентов и с начала 2018 года составил 5,2 миллиона человек.

— Конечно, основная нагрузка в этом году приходится на Сочи из-за чемпионата мира по футболу: его к 1 июля уже посетили 2,1 миллиона туристов. Сезон только начинается, и я уверен, эти цифры покажут уверенный рост к окончанию лета,— сказал губернатор, отметив, что за 18 лет число отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось почти в 3,5 раза.

— Кубанские курорты привлекают туристов со всего мира. Мы стараемся создать все условия для развития популярных у людей направлений туризма,— добавил глава региона. По его словам, в связи с увеличением турпотока сегодня в крае создан оперативный штаб, который отслеживает ситуацию на курортах. Безопасность отдыхающих на объектах курортной инфраструктуры обеспечивают «мобильные группы».

— Конечно, особое внимание эти патрули уделят размещению на пляжах объектов торговли и общепита, аттракционов и маломерных судов, наличию медицинских специалистов и спасателей-матросов, оказанию первой медпомощи. По результатам проверок будут приняты меры,— уточнил Вениамин Кондратьев.

Губернатор также акцентировал, что на сегодняшний день 82 пляжные территории края прошли процедуру классификации. Кроме того, в регионе свыше шести тысяч средств размещения готовы принять гостей Кубани.