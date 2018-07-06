Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев провел совещание, на котором обсудили меры, предпринимаемые по защите прав дольщиков. В мероприятии принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С июля текущего года вступил в силу закон о создании системы финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков.

— Закон направлен на то, чтобы сделать процедуру привлечения денежных средств граждан для участия в долевом строительстве прозрачной и контролируемой,— отметил Владимир Якушев. — Закон содержит положения по контролю денежных потоков, включая банковское сопровождение и другие положения. Главное, чтобы все они были максимально разъяснены и понятны и людям, и застройщикам.

При возведении домов средства дольщиков теперь будут поэтапно замещаться банковским кредитованием с использованием эскроу-счетов. Средства будут сохраняться на них до выполнения застройщиками всех обязательств перед дольщиками. Кроме того, чтобы получить разрешение на строительство многоквартирного дома, компания должна иметь опыт работы не менее трех лет и ввести в эксплуатацию порядка десяти тысяч квадратных метров жилья.

Принятие этого закона, отметил Вениамин Кондратьев, позволит предотвратить появление новых обманутых дольщиков, не допустить мошеннических схем на строительном рынке. Губернатор подчеркнул, что в крае уже ведется активная работа по восстановлению нарушенных прав граждан при возведении многоквартирных домов.

— Этой проблеме больше десяти лет, есть целое «наследство» из недостроев. Наиболее сложная ситуация в столице края и курортных городах: Сочи, Анапе, Новороссийске,— отметил губернатор. — Однако за последние два года нам удалось переломить ситуацию, остановить рост обманутых дольщиков. Все проблемные многоквартирные дома включены в региональную «дорожную карту». На 1 августа 2017 года в ней значилось шестьдесят объектов. Сегодня в полном объеме восстановлены права дольщиков трех долгостроев в Краснодаре и в Ейске. Девять домов в Краснодаре, Ейске, Горячем Ключе, Тихорецке и Анапе введены в эксплуатацию и исключены из реестра проблемных домов. До конца года планируется завершить работу еще по пяти объектам. По десяти домам, включенным в реестр, найдены инвесторы.

— В этом году в крае принят закон о защите прав дольщиков и компенсации для инвесторов, которые берутся достраивать дома. Это системное решение, которое позволит устранить проблему обманутых дольщиков в регионе,— добавил Вениамин Кондратьев.