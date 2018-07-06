Найти возможности и средства для замены

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором обсудили меры, предпринимаемые для обновления коммунальных сетей в крае.

На сегодня уровень износа основных фондов ресурсоснабжающих организаций края в среднем составляет 63 процента. За последние три года, в том числе благодаря новым тарифам, ситуация с ремонтом и реконструкцией объектов теплоснабжения начала меняться.

— В этом году будет модернизировано сорок источников тепла, половина из них — за частные деньги,— отметил губернатор. — Новые объекты появятся в четырнадцати районах, а также в Краснодаре, Армавире и Новороссийске. Всего в 2015—2017 годах за счет бюджетных и внебюджетных средств было построено и модернизировано 54 котельные. Из краевого бюджета на эти цели было выделено около трехсот миллионов рублей, объем инвестиций составил порядка 900 миллионов рублей.

— Каждый вложенный бюджетный рубль позволяет в перспективе привлечь не менее двух — трех рублей частных инвестиций за счет сокращения срока окупаемости проектов в теплоснабжении,— добавил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин.

Он также отметил, что второй год подряд в целом по краю в рамках подготовки к отопительным сезонам выполняется поручение губернатора по обновлению пяти процентов коммунальных сетей в год. Например, аварийных водопроводных в 2016 году было заменено 466 километров, в прошлом — более тысячи километров. В 2018 году запланировано обновить еще 1,4 тысячи километров. При этом из 31 тысячи километров водопроводных сетей в аварийном состоянии находится 14 тысяч километров.

— Практически все территории находят возможности и средства на замену пяти процентов сетей в год. Но очевидно, что, если мы будем использовать только этот механизм, в целом ситуацию быстро исправить не удастся. Нужен комплексный подход, более активное привлечение инвесторов в сферу,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.