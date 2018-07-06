Полезное взаимодействие

В Сочи в рамках проведения годового собрания совета управляющих банка прошел бизнес-форум Черноморского Банка торговли и развития в России. Главная задача мероприятия — содействие укреплению партнерских отношений, экономическому росту и региональному сотрудничеству в России.

В мероприятии приняли участие заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась и президент, председатель совета директоров ЧБТР Ихсан Деликанли.

— Для участников это хорошая возможность оценить свою роль в бизнес-процессах, которые протекают в данном случае в Краснодарском крае и в России в целом, найти новых партнеров, подробно познакомиться с продуктами банка,— подчеркнул замминистра финансов РФ, обращаясь к участникам форума. Он также добавил, что за годы взаимодействия России и ЧБТР банк профинансировал 67 проектов на территории страны, преимущественно в ЮФО, на сумму более миллиарда долларов США.

Игорь Галась в свою очередь отметил, что Кубань ценит возможность принимать у себя участников форума ЧБТР.

— Мы рады, что на этом форуме бизнес юга России из первых рук узнал о продуктах, которые предлагает банк, получил уникальную возможность не только послушать спикеров, но и пообщаться с ними в двустороннем режиме, индивидуально обсудить перспективы привлечения финансовых ресурсов ЧБТР, узнать подробности об условиях кредитования своего бизнеса,— сказал вице-губернатор. — Ежегодно в край привлекается около 1,7 трлн кредитных ресурсов. Но в общем объеме этих средств доля инвестиционных кредитов — всего около шести процентов. Мы очень заинтересованы в росте этого показателя. Мы уверены, что сможем вернуться к доле 30 процентов и выше инвестиций в ВРП. Надеюсь, в том числе взаимодействие с банком ЧБТР будет этому способствовать.

Игорь Галась также ознакомил участников форума с отдельными региональными проектами, в частности с госпрограммой развития и повышения конкурентоспособности промышленности края, деятельностью Фонда развития промышленности Краснодарского края.